Für Schnittkurs anmelden

Oftersheim. Was muss geschnitten werden – und welche Äste und Sträucher lässt manlieber noch etwas in Ruhe? Was im Sommer im Garten zu beachten ist, erklärt ein Experte – und gibt zusätzlich noch einige Tipps für Interessierte. Der erste Sommerschnittkurs nach der Corona-Pandemie mit Obstbaumeister Peter Burger vom Julius Kühn Institut, Dossenheim, kann nach derzeitigem Stand stattfinden. Das schreibt der Gartenbauverein in einer Pressemitteilung.

Beginn des Kurses ist am Dienstag, 3. August, um 17 Uhr. Treffpunkt ist der Obere Parkplatz vor dem Vereinsgelände in der Anlage „Im Sand auf den Kohlwald“. Die Teilnahme ist kostenlos – und auch Nichtmitglieder sind dabei willkommen, schreibt der Verein. Interessierte sollen sich vorab per Mail info@gartenbauverein-oftersheim.de anmelden. zg