Fußball-Wissen bringt 108.000 Euro: Oftersheimer knackt Toto-Jackpot

Oftersheim. Großes Glück für einen Fußball-Experten aus Oftersheim: Am Wochenende sagte er im Toto alle

Spielausgänge in Form von Heimsiegen, Unentschieden und Auswärtssiegen der 13 Begegnungen korrekt voraus. Neben dem Auswärtssieg von Borussia Dortmund bei Union Berlin waren darunter auch Überraschungen wie der Heimerfolg des VfL Bochum gegen Rekordmeister Bayern München, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit dem Volltreffer freut sich der Kurpfälzer über den Jackpot, denn er war bundesweit der einzige Toto-Tipper mit allen 13 richtigen Voraussagen. Der Gewinn liegt bei exakt 108.676,50 Euro – komplett steuerfrei. Um die Auszahlung muss sich der Oftersheimer nicht sorgen – er hatte mit Kundenkarte gespielt. Das Geld wird ihm in den nächsten Tagen automatisch überwiesen. Eingesetzt hatte der Glückspilz lediglich 2,50 Euro.