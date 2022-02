Fußballwissen sorgt für einen Geldsegen

Oftersheim. Ein Tipper aus der Hardtwaldgemeinde hat am Wochenende als bundesweit einziger Teilnehmer alle Spielausgänge im Toto-13er-Tipp korrekt vorausgesagt. Der Sieg ist für den Lotto-Spieler mehr als 108 000 Euro wert. Das hat Lotto Baden-Württemberg am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den Sieg sagte der Mann alle Spielausgänge in Form von Heimsiegen, Unentschieden und Auswärtssiegen der 13 am Wochenende gespielten Begegnungen korrekt voraus. Neben dem Auswärtssieg von Borussia Dortmund bei Union Berlin waren darunter auch Überraschungen wie der Heimerfolg des VfL Bochum gegen den Rekordmeister FC Bayern München.

Dank seines Volltreffers freut sich der Oftersheimer nun über den Jackpot, da niemand anders im Bundesgebiet ebenfalls komplett richtig getippt hat. Der Gewinn liegt bei exakt 108 676,50 Euro – komplett steuerfrei. Um die Auszahlung muss sich der Glückspilz zudem keine Sorgen machen, denn er hatte mit Kundenkarte an der Lotterie teilgenommen. Das Geld wird ihm in den nächsten Tagen automatisch überwiesen. Eingesetzt hatte der Mann lediglich 2,50 Euro. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2