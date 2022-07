Fußgänger bei Unfall in Oftersheim leicht verletzt – Unfallverursacher begeht Fahrerflucht

Oftersheim. Ein Fußgänger ist in Oftersheim am Freitagnachmittag gegen 17.45 beim Überqueren der Mannheimer Straße von einem Fahrzeug gestreift und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt der Fahrer des grauen Autos kurz an und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein Teilkennzeichen ist der Polizei bekannt. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Einmündung Heidelberger Straße.

Hinter dem Auto sollen sich weitere Fahrzeuge und Fußgänger befunden haben, die eventuelle Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/1744222 zu melden.