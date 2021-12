Fußgängerin prallt mit Radfahrer zusammen

Oftersheim. Als eine 83 Jahre alte Frau die Mozartstraße zu Fuß überquerte, ist sie mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Beide Personen haben sich dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, übersah die Frau am Dienstagabend gegen 18 Uhr den von links kommenden 59-jährigen Radfahrer der auf der Mozartstraße in Richtung Bismarckstraße fuhr. Der Radfahrer bremste, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stürzte von seinem Rad und verletzte sich leicht. Die 83-Jährige stürzte ebenfalls und verletzte sich schwer. Beide Personen mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

