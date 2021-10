Es ist geschafft. Nach Jahren und Monaten der Vorbereitung ist die Theodor-Heuss-Grundschule in den Ganztagsbetrieb gestartet. Und, so die Rektorin Alexa Schäfer, „es war ein guter Start“. Klar habe es ein paar Stolperer gegeben und die Mensa konnte noch nicht in den Betrieb gehen. Doch für die 62 Erstklässler und die rund 20 Lehrer sei es ein vielversprechender Beginn gewesen. „In dieser

