Ganztagsbetrieb startet nach den Sommerferien

Oftersheim. Es geht mit großen Schritten auf die Umsetzung zu, denn die Theodor-Heuss-Schule (THS) führt nach den Sommerferien das Ganztagsmodell ein. Im April hatte das Regierungspräsidium dem Antrag zugestimmt, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Ab September ist es mit dem neuen Schuljahr 2021/22 dann soweit, die neuen Erstklässler werden dort erstmals ganztägig beschult.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bauarbeiten laufen schon seit vielen Monaten, es begann mit den notwendig gewordenen Brandschutzmaßnahmen, die auf den ersten Blick erkennbar sind – beispielsweise am äußeren Treppenturm als Rettungsweg und am umgestalteten Foyer. In der Folge ging’s an den Umbau der Klassenräume und an die Mensa. Noch sei nicht alles fertig, aber die nächsten Schritte würden in den Sommerferien vollzogen, heißt es vom Rathaus. Rektorin Alexa Schäfer hoffe, dass alles im Zeitplan läuft.

Die Ganztagsgrundschulklasse hat in Zukunft zwei Räume zur Verfügung: Den eigentlichen Klassenraum sowie den sogenannten Differenzierungsraum. Die Klasse wird in der Lernzeit in zwei Gruppen und damit auf zwei Räume aufgeteilt, das ist die neue Form der Hausaufgabenzeit. Die Räume müssen noch fertiggestellt und ausgestattet werden. Die gute alte Tafel bleibt erhalten, aber eine multimediale Ausstattung kommt hinzu.

Jedes Klassenzimmer bekommt einen Wlan-Anschluss, außerdem einen Laptop für die Lehrer, einen Beamer, einen Visualizer – das ist eine Dokumentenkamera – und Boxen. Schulleiterin und Kollegium mussten sich neben der Baumaßnahme in den vergangenen Monaten damit beschäftigen, wie der Ganztagsbetrieb inhaltlich gefüllt wird. Aber das Konzept steht und Rektorin Alexa Schäfer wünscht sich, dass es gut angenommen wird. Eigentlich war ein Infoabend geplant, der jedoch unter Pandemiebedingungen so nicht angeboten werden konnte. Zu viele Kinder und Eltern wären vor Ort gewesen. Damit die Informationen nicht zu kurz kommt, wird in Kürze eine Powerpoint-Präsention auf www.oftersheim.de zu finden sein. Hier sollen die Bestandteile des Konzepts hinter der Ganztagsgrundschule erläutert werden. Zum Beispiel wird erklärt, was es mit der Lernzeit auf sich hat, wie Mittagessen und -pause ablaufen werden und was ein Lerntagebuch ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einweihung im kleinen Kreis

Auch an eine Einweihung ist gedacht, sie kann pandemiebedingt aber nur im kleinen Rahmen stattfinden und ist im September nach dem Schulstart angedacht.

Insgesamt verzeichnet die Schule 61 Anmeldungen für die erste Klasse im Ganztagsmodell. An der Friedrich-Ebert-Grundschule (FES) sind 62 Erstklässler angemeldet. Beide Schulen werden also im neuen Schuljahr dreizügig sein, erklärt Sachgebietsleiterin Isabel Heider.

Um allen Oftersheimer Eltern die Ganztagsgrundschule zu ermöglichen, konnten Interessierte einen Schulbezirkswechsel beantragen. Für 16 Kinder wurde ein solcher Wechselantrag zum Ganztagsunterricht an der THS gestellt. Für den Halbtagsunterricht der FES gab es sechs Wechselanträge.

Auch der Caterer für die Mensa steht inzwischen fest: In dieser Woche stimmte der Gemeinderat für die Firma Kidsmeal GmbH aus Wilhelmsfeld. Die Eltern schließen direkt Verträge mit der Firma ab, das Menü kostet 4,49 Euro pro Essen. Die Eltern können mit ihren Kindern aus drei Hauptmenüs auswählen, von montags bis donnerstags wird die Mensa dann beliefert.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die neue Schulform soll nach und nach für alle Klassenstufen eingeführt werden. Im September wird die Ganztagsgrundschule zunächst in der ersten Klasse realisiert. Mit jedem Schuljahr werden die neuen Erstklässler in den Genuss des Angebots kommen, sodass die Ganztagsgrundschule sukzessive für alle Klassenstufen umgesetzt wird. zg