Gartenbauverein Oftersheim: Quiz für Kinder in der Ferienzeit startet

Oftersheim. Kleingärten unter der Lupe: Die Halbzeit der Sommerferien sind erreicht und der Gartenbauverein möchte den Mädchen und Jungen Rätselspaß unter freiem Himmel ermöglichen. Unter dem Motto „Raus in die Natur“ möchte der Verein den Kindern die Natur mit Spaß und Wissen in den Ferien näherbringen. Eingeladen sind alle Kinder bis 14 Jahre.

Marina Braun und Heidrun Doll vom Gartenbauverein haben sich dieses Konzept überlegt. „Wir wollen, dass die Kinder mit ihren Eltern oder auch Großeltern durch die Anlage laufen und so gemeinsam Zeit im Freien verbringen.

Fünf Gewinner pro Runde

Frage 1: Wie nennt man das Gemüse an diesem Rankgitter? © Hardung

Jede unserer Parzellen hat eine Nummer und es gibt auch Straßennamen. Wir hoffen, dass die Kinder so auch sehen, was und wo selbst angebaut werden kann – und vielleicht neugierig werden“, erklärt Braun.

Drei Suchspielrunden werden gespielt, die in den nächsten Wochen immer in der Samstagsausgabe unserer Zeitung veröffentlicht werden, und je Runde werden insgesamt fünf Gewinner ermittelt. Die Reihenfolge richtet sich nach den meisten richtigen Lösungen – bei gleicher Anzahl entscheidet das Los. Besuchen müssen die Kinder dazu in dieser Woche nur die Anlage „Oberer Wald“, in den kommenden Wochen wird es auch einige Rätsel in der Anlage „Sand auf dem Kohlwald“ geben.

Besonderheiten finden

Beim Erkunden finden die Interessierten jeweils Besonderheiten einzelner Gärten, die an einem der fünf ausgeschilderten Wegen der Anlage liegen. Die Wegenamen in der Anlage „Oberer Wald“ sind: Franzosenbuckel, Golfplatzweg, Waldweg, Obstbaumweg und Efeuweg.

Wichtig ist den Verantwortlichen des Gartenbauvereins, dass die Heranwachsenden sehen, dass das Gemüse und Obst nicht im Supermarkt wächst, sondern in unseren Gärten. Mit etwas Glück können auch Eidechsen, Frösche, Blindschleichen, Bienenvölker bei der Arbeit gesichtet werden.

Jeder Gärtner gestaltet seine Parzelle unterschiedlich. Manche legen den Fokus mehr auf die Blumen, andere bauen gerne Gemüsesorten an. Darum geht es auch bei den ersten Rätseln – die Bilder sind als kleine Hilfestellung im Artikel oben abgebildet.

Frage 1: Bei dieser Abbildung ist ziemlich viel Grün zu sehen. In wenigen Wochen könnte dort schon abgeerntet werden. Wie nennt man das Gemüse an diesem Rankgitter – und wo ist es zu finden?

Frage 2: Solch einen Baum hat wohl schon fast jedes Kind gesehen. Ist das Obst reif, fällt es einfach herunter – und kann sogar roh direkt vor Ort verspeist werden. Aber damit kann noch viel mehr gemacht werden. Wie heißt das Obst und wie kann es denn verarbeitet werden? Nenne drei Möglichkeiten.

Frage 3: Diese großen grünen Blätter sind ein echter Blickfang. Aber was genau ist das überhaupt? Und in welchem Garten befindet sich diese Staude? Ihr könnt euch auch noch überlegen, woher das Wort kommt und was dieses Obst für die Ernährung bringt.

Die Verantwortlichen des Gartenbauvereins sind schon gespannt auf die vielen Antworten der Kinder und Jugendlichen.