Gartenquiz für Kinder: Vom Kürbis bis zur rosa Schubkarre

Oftersheim. Es geht in die nächste Runde: Kinder und Jugendliche nehmen Kleingärten unter die Lupe. Die Sommerferien sind noch in vollem Gange und der Gartenbauverein möchte den Mädchen und Jungen Rätselspaß unter freiem Himmel ermöglichen. Unter dem Motto „Raus in die Natur“ möchte der Verein den Kindern die Natur mit Spaß und Wissen in den Ferien näherbringen. Eingeladen sind alle Kinder bis 14 Jahre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Marina Braun und Heidrun Doll vom Gartenbauverein haben sich dieses Konzept überlegt. „Wir wollen, dass die Kinder mit ihren Eltern oder auch Großeltern durch die Anlage laufen und so gemeinsam Zeit im Freien verbringen. Jede unserer Parzellen hat eine Nummer und es gibt auch Straßennamen. Wir hoffen, dass die Kinder so auch sehen, was und wo selbst angebaut werden kann – und vielleicht neugierig werden“, erklärt Braun.

Besonderheiten im Fokus

Beim Rätselraten mitmachen Wer teilnehmen möchte, notiert sich die gesuchten Gartennummern an den jeweiligen Türchen und schickt sie per E-Mail mit Kontaktdaten des Ferienkindes sowie mindestens eines Elternteils an: info@gartenbauverein-oftersheim.de oder per Brief an den Gartenbauverein, c/o Tillmann Hettinger, Mannheimer Straße 40, 68723 Oftersheim. Die Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung des Gartenbauvereins Oftersheim verwendet, konkret nur zum Zweck der Durchführung des Gartensuchspiels einschließlich Gewinnerfeststellung und zur Kontaktaufnahme mit den Gewinnern. Nach Ende der Schulferien werden unter allen Einsendern zehn Sonderpreise verlost . Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bis spätestens Freitag, 10. September, müssen die Fragen gelöst sein. nina

Drei Suchspielrunden werden gespielt, die immer in der Samstagsausgabe unserer Zeitung veröffentlicht werden, und je Runde werden insgesamt fünf Gewinner ermittelt. Die Reihenfolge richtet sich nach den meisten richtigen Lösungen – bei gleicher Anzahl entscheidet das Los. Besuchen müssen die Kinder dazu in dieser Woche nur die Anlage „Oberer Wald“, in der kommenden Woche wird es auch einige Rätsel in der Anlage „Sand auf dem Kohlwald“ geben. Beim Erkunden finden die Interessierten jeweils Besonderheiten einzelner Gärten, die an einem der fünf ausgeschilderten Wegen der Anlage liegen. Die Wegenamen in der Anlage „Oberer Wald“ sind: Franzosenbuckel, Golfplatzweg, Waldweg, Obstbaumweg und Efeuweg. In dieser Woche fallen die aktuellen Suchobjekte auf. Sie sind entweder sehr groß, farbenfroh oder ragen meterweit in den Himmel. Sie sind also kaum zu übersehen. Allerdings nur, wenn man weiß, wo man suchen muss. Die Bilder sind als kleine Hilfestellung im Artikel oben abgebildet.

Mehr zum Thema Natur näherbringen Gartenbauverein Oftersheim: Quiz für Kinder in der Ferienzeit startet Mehr erfahren Gartenbauverein Viele Familien wollen einen Schrebergarten Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gartenbauverein Oftersheim Immer mehr Pools statt Obst und Gemüse Mehr erfahren

Frage 1: Der Kürbis ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Erde, bereits um 10 000 vor Christus bauten Menschen sie an. Der Ursprung der Kürbispflanze liegt in Süd- und Mittelamerika. Seit dem 16. Jahrhundert ist der Kürbis in Europa und Asien bekannt. Auch in der Gartenanlage gibt es einen Kürbis. Wo ist denn der größte zu finden?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Frage 2: Für eine schöne Parzelle braucht ein Gärtner auch ziemlich viele Hilfsmittel. Eines ist besonders auffallend: Wo steht die rosafarbene Schubkarre?

Frage 3: Auch zwischen den Gärten sind immer wieder interessante Pflanzen und Bäume zu sehen. Beispielsweise ein frei stehender Baum, der ein bisschen seltsam aussieht. Unten hat er keine Äste. Wo ist er zu sehen und wie heißt die Baumart? Die Verantwortlichen des Gartenbauvereins freuen sich schon auf die vielen Antworten der Kinder und Jugendlichen.

Info: Den Artikel mit den Fragen der vergangenen Woche findet ihr auf unserer Internetseite www.schwetzinger-zeitung.de