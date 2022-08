Geduld weiter gefragt

Oftersheim. Die Maßnahme Kanalsanierung Mannheimer Straße schreitet nach Auskunft der Gemeindeverwaltung voran. Ab Anfang kommender Woche rücke die Baustelle weiter, schreibt die Gemeinde auf der Oftersheimer Homepage. „Dabei wird der Bereich zwischen der Gemarkungsgrenze der Stadt Schwetzingen und dem Privatweg Mannheimer Straße 150 bis 160 für den Verkehr freigegeben. Der Bereich zwischen dem Privatweg und der Stichstraße Thomas-Mann-Straße wird für den Verkehr gesperrt.“

Anwohner könnten in diesem Abschnitt bis voraussichtlich Ende Dezember nicht mit dem Auto zu ihren Häusern fahren, auch Parken ist nicht möglich. Die Mann-Straße sowie der Privatweg zu den Häusern bleiben jedoch anfahrbar. Anwohner in umliegenden Straßen werden gebeten, Stellplätze auf dem eigenen Grundstück zu nutzen. Damit die Abfallentsorgung funktioniert, werden Anwohner, Mülltonnen regulär am Vortag der Abholung bis 15 Uhr hinauszustellen, damit diese von der Baufirma zu einem zentralen Abholpunkt gebracht werden. Nach der Leerung müssen die Tonnen wieder selbst abgeholt werden.

Die Bauarbeiten dienen dazu, die Gas- und Wasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung zukunftssicher zu machen und sind zeitlich begrenzt. zg