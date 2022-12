Geheimtipp im Innenhof

Oftersheim. Es ist ein kleiner, feiner Weihnachtsmarkt und ein Geheimtipp: An diesem Samstag, 17. Dezember, öffnen die Landwirte Anne und Klaus Seitz von 11 bis 21 Uhr die Pforten zu ihrem Innenhof in der Heidelberger Straße 4. Der Gesangsverein Germania 1864 bietet in Kooperation mit der Familie Seitz Kürbissuppe, Würstchen und Glühwein in gemütlichem Ambiente an.

In einem Zelt und an Stehtischen wird vorweihnachtliche Geselligkeit gelebt. Die Germania tritt in der Verköstigerrolle auf. Da Anne Seitz auch Chormitglied ist, hat sich diese Zusammenarbeit längst bewährt. Klaus Seitz verkauft an Ort und Stelle Weihnachtsbäume. jog