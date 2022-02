Geiß: Oftersheims erste Augenarztpraxis „bereichert den Ort ungemein“

Oftersheim. Dr. med. Anna Kempf führt die erste Augenarztpraxis in Oftersheim. Zur Eröffnung begrüßte Bürgermeister Jens Geiß die Medizinerin und ihr Team vergangene Woche in der Gemeinde und wünschte ihr einen erfolgreichen Start in ihrer neuen Niederlassung in der Eichendorffstraße. Nach einer kurzen Führung durch die modern eingerichtete Praxis sagte Geiß im Gespräch mit Dr. Kempf: „Dass wir nun auch eine augenärztliche Versorgung in der Gemeinde haben, ist eine wirklich positive Entwicklung und bereichert den Ort ungemein. Und auch die zentrale Lage ist für viele Oftersheimer von Vorteil.“

Auch Dr. Kempf freute sich über den guten Auftakt und das bisher ausschließlich freundliche und positive Feedback der Patienten: „Ich werde mich demnächst auch mal um einen Augenarzttermin bemühen, da mein letzter schon eine Weile her ist“, so Bürgermeister Jens Geiß zum Abschluss seines Besuches. Zuletzt überreichte der Rathauschef Dr. Kempf noch ein Sektpräsent und wünschte ihr weiterhin alles Gute.

Laut Bundesärztekammer, mit Stand 31. Dezember 2020, gibt es insgesamt 409 121 Ärzte in Deutschland. Davon sind 7901 Augenärzte. Dies entspricht 1,93 Prozent aller Ärzte. Im Vergleich zum Jahr 2019 gab es einen Zuwachs der Augenärzte um 0,4 Prozent.

Der Markt unterteilt sich in ambulant – also niedergelassene Ärzte – und stationär – Ärzte, die in Kliniken tätig sind. Laut Bundesärztekammer sind zum Erhebungstag 6499 Ärzte ambulant tätig. Davon sind 4330 niedergelassene Ärzte und 2169 angestellt. Im stationären Bereich sind unterdessen lediglich 1092 Ärzte tätig.

Bei Betrachtung der Anzahl der Augenärzte pro 100 000 Einwohner fallen zwischen den einzelnen Bundesländern leichte Unterschiede auf. So zeigt sich, dass es in der Hansestadt Bremen bezogen auf die Verteilung der Augenärzte pro 100 000 Einwohner die meisten Ophthalmologen gibt: Insgesamt 13,1 Augenärzte kommen hier auf 100 000 Einwohner – eine Besonderheit, die sich Bremen mit anderen Stadtstaaten wie Hamburg (9,5 Augenärzte je 100 000 Einwohner) und Berlin (9,3 Augenärzte je 100 000 Einwohner) teilt, die zusammen die Statistik anführen.

Bedarf in Baden-Württemberg

Auch Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern liegen noch über dem Bundesschnitt von 8,4 Ärzten, während der Rest der Bundesländer unter dem Deutschlandschnitt bleibt. Ein besonders hoher Bedarf an Augenärzten offenbart sich dabei unter anderem in Baden-Württemberg (7,2 Augenärzte pro 100 000 Einwohner), Rheinland-Pfalz (7,0 Augenärzte) und Niedersachsen (6,9 Augenärzte), die deutlich unter dem Mittelwert liegen.

Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) hat im Jahr 2019 außerdem eine Brillenstudie in Auftrag gegeben. In dieser steht, dass 41,1 Millionen Erwachsene (ab 16 Jahren) in Deutschland eine Brille tragen, darunter 23,4 Millionen ständig und weitere 17,7 Millionen Menschen gelegentlich.

Der Anteil der Brillenträger ist in Deutschland auch langfristig deutlich gewachsen – im Jahr 1952 lag dieser in Westdeutschland noch bei 43 Prozent. Im Jahr 2019 gab es mit 66,6 Prozent Brillenträgern erneut einen deutlichen Sprung nach oben. zg