Gelungener Ausflug

Oftersheim. Zehn Kegler des Sängerbund-Liederkranz Oftersheim zog es in die Linkenmühle bei Walldürn im Fränkischen Odenwald. Organisiert wurde der dreitägige Ausflug von Anton Balling.

Noch vor dem Einchecken im Hotel wurde Amorbach ein Besuch abgestattet, später ging es auf die Kegelbahn. Zufrieden mit den erzielten Leistungen war wohl keiner der Oftersheimer, denn alle fühlten sich durch die teils eigentümlich „laufenden“ Kugeln an ihre Heimatbahn erinnert. Am zweiten Tag stieg ein Teil der Gruppe zur Gothardruine bei Amorbach auf, der andere lief den Nibelungenwanderweg. In Walldürn folgten ein Stadtrundgang und die Besichtigung der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut. Der zweite Kegelabend ermittelte den Kegelkönig. Den Titel sicherte sich dabei Winfried Brunner.

Während der Heimreise machte die Gruppe am letzten Tag einen Abstecher nach Buchen, um das Städtchen zu besichtigen. Nach einer Stärkung ging es über Heidelberg zurück nach Oftersheim. wpr