Gemeinde appelliert an Gewissen des Diebes

Oftersheim. Es ist erst drei Monate her, da feierte das öffentliche Bücherregal in der Eichendorffstraße 2 bereits sein fünfjähriges Bestehen. Durch das beliebte Regal können Bücher vom Roman bis hin zum Kinderbuch getauscht werden – Lesestoff kann hier einfach nur einsortiert oder auch mitgenommen werden. Kostenlos. Ein ausgelesenes Buch wird danach oftmals auch für einen weiteren Leser wieder zurückgestellt.

Betreut wird das Büchertauschregal von einem ehrenamtlichen Team aus vier Frauen: Brigitte Biegler, Iris Buchhold, Ursula Wilmes und Roswitha Kohler. Jeden Tag kommt eine von ihnen am Regal vorbei und schaut nach dem Rechten. Dazu gehört auch, Unordnung zu beseitigen.

Am Regal wurden kleine Schilder angebracht, die darauf hinweisen, wo die jeweiligen Bücher zu finden sind, darunter Romane, Kinder- und Sachbücher oder auch Werke in Fremdsprachen. Zu finden sind Klassiker, moderne Literatur, Fachbücher und vieles mehr.

Für noch mehr attraktive Ordnung sollten jetzt beschriftete Holzkisten sorgen, die das Team zu diesem Zweck gekauft und entsprechend so gestaltet hatte, dass sie dem Regal ähnelten. Die erste dieser schmucken Bücherkisten war vom Quartett für „Kinder- und Jugendbücher“ vorbereitet, erst in dieser Woche an das Regal gestellt worden und tags darauf bereits wieder verschwunden. Auf einem weißen Aufkleber an der Seite der Kiste war in schwarzen Buchstaben „Gem. Oftersheim“ zu lesen.

„Wir bitten darum, die – wahrscheinlich vorsätzlich – entwendete Bücherkiste wieder zurück an ihren Platz vor das Regal zu stellen“, fordern Brigitte Biegler, Iris Buchhold, Ursula Wilmes und Roswitha Kohler nun den vermeintlichen Dieb der Kiste auf. „Die Nutzer des Bücherregals und das engagierte Team hinter der gut frequentierten Einrichtung für unsere Bürger würden sich sehr freuen“, ergänzt die Gemeinde dazu. zg

Info: Das zuständige Umweltamt ist unter Telefon 06202/5 97 20 22 oder per E-Mail an die Adresse umweltamt@oftersheim.de zu erreichen.