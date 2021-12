Gemeinde appelliert wiederholt an Ehrlichkeit

Oftersheim. Die schmucke kleine Bücherkiste, beschriftet mit dem Wort „Kinderbücher“, die normalerweise vor dem öffentlichen Bücherregal in der Eichendorffstraße 2 steht, ist immer noch verschwunden, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Das öffentliche Bücherregal ist zum Büchertausch unter den Nutzern gedacht. Wer ein Buch ausgelesen hat oder sein heimisches Regal ein wenig aufräumen möchte, kann Lesestoff in das Regal stellen und sich dafür auch ein anderes Buch mitnehmen, um es zu lesen. Wegen der hohen Auslastung des beliebten Angebotes – es werden sowohl viele Bücher von den Oftersheimer zur Verfügung gestellt als auch oft getauscht – hat das ehrenamtliche Team aus vier Frauen, das das Regal betreut, Bücherkisten gekauft und gestalterisch aufgewertet, um damit für mehr Ordnung zu sorgen.

Sortierung ist schwerer geworden

In die Kisten können thematisch sortiert ebenfalls Bücher gelegt werden, um das Regal übersichtlicher zu halten. „Weil die Kiste fehlt, sieht es unter dem Regal nicht schön aus“, bedauern die Damen.

„Wir bitten darum, die – wahrscheinlich vorsätzlich – entwendete Bücherkiste wieder zurück an ihren Platz vor das Regal in der Eichendorffstraße 2 zu stellen. Die Nutzer und das Team würden sich darüber freuen“, so der Appell der Verantwortlichen.

Hinweise zum Verbleib der Kiste nimmt das Umweltamt per E-Mail an die Adresse umweltamt@oftersheim.de oder unter Telefon 06202/59 72 02 entgegen. zg