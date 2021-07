Gemeinde hält Option offen

Oftersheim. In einigen Kommunalparlamenten ist die erste Änderung des einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar bereits zur Kenntnis genommen worden. Auch das Gremium der Hardtgemeinde behandelte nun die Offenlage des seit 2014 rechtskräftigen Regionalplans. Die stellvertretende Bauamtsleiterin Susanne Barisch erläuterte, warum Oftersheim in die Kategorie „Eigenentwicklung Wohnen mit Zusatzbedarf“ aufgenommen wurde. Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl ergibt sich ein regionalplanerischer Wohnbauflächenbedarf von 13,2 Hektar. Die aktuellen Wohnbaupotenziale gemäß dem Flächennutzungsplan zeigen aktuell 19,5 Hektar. In Oftersheim kann es auch zu einer Verschiebung zugunsten der Gemeinde kommen. Die bisher im Flächennutzungsplan enthaltenen Wohnbau- und Gewerbeflächen werden ohne weitere Prüfung in den Regionalplan überführt. Trotz der derzeitigen positiven Prognose müsse festgehalten werden, dass die Regionalplanung die Spielräume für langfristige Erfordernisse der Kommune deutlich einschränkt, erklärte Barisch.

Die Ziele im Regionalplan würden für 15 Jahre festgelegt sein, der jetzige Zeitpunkt sei günstig, um eine Änderung zu beantragen. „Da der regionalplanerische Freiraumschutz als Ziel festgesetzt wird, ist dieser in der Regel nicht überwindbar“, heißt es dazu bürokratisch im Beschlussvorschlag: „Da der Freiraumschutz derzeit bis unmittelbar an die Siedlungs- und Gewerbeflächen heranreicht, ist eine weitere Entwicklung der Gemeinde nicht oder nur unter sehr großen Einschränkungen überhaupt möglich.“

Die Fläche am Sandgewann, auf der sich Oftersheim einmal ausdehnen könnte und die bislang Ackerland ist, wurde in drei Teilbereiche unterteilt. © Gemeinde

Der Flächennutzungsplan weist auch den Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Zwischen Leimbach und Schule“ als Erweiterungsfläche aus. Aufgrund der Auswertung der Hochwassergefahren kann derzeit aber von keiner beziehungsweise nur von einer reduzierten Umsetzung dieses Baugebietes ausgegangen werden. Der Bebauungsplan umfasst eine Fläche von 10,4 Hektar, die derzeit als aktuelles Wohnraumpotenzial ausgewiesen wird. Unter Berücksichtigung dieses Aspektes sowie des bereits erfolgten Gedankenaustauschs im Gemeinderat zum Baugebiet „Rechts am Plankstadter Weg“ beziehungsweise einer zusätzlichen Erweiterung dieses Bereiches besteht aus Sicht der Verwaltung Handlungsbedarf. Die Gesamtfläche, für die eine Entfernung der Zielvorgabe „Regionaler Grünzug“ beantragt werden sollte, ist in drei Teilbereiche unterteilt. Die Verwaltung wies darauf hin, dass durch diesen Antrag nicht automatisch auch eine Baulandumlegung erfolgen muss. Die Gemeinde strebe eine „generelle Planungs- und Entwicklungsmöglichkeit“ für diesen Bereich an, versicherte Bürgermeister Jens Geiß: „Wir sollten diese Option offenhalten. Nur so erhalten wir uns eine Entwicklungsfläche für die Zukunft.“ Wenn die Ziele einmal festgelegt seien, könne man jahrelang nichts mehr ändern.

Annette Dietl-Faude (CDU) wollte wissen, warum ohne Not drei Stücke aus der „für die Landwirtschaft höchstattraktiven Fläche“ herausgenommen werden sollten. Patrick Schönenberg (Grüne) ging das alles viel zu schnell. Er hätte gerne in Ruhe über diesen Punkt gesprochen. Peter Pristl (FDP) meinte, die Gemeinde habe ja noch andere Baugebiete im Ort: „Das ist ausreichend.“ Jens Rüttinger (SPD) bemängelte, dass solche für die nächsten 20 Jahre wichtigen Projekte so spät auf den Tisch kämen.

„Wir verbauen uns doch nichts, es bleibt nur eine Möglichkeit“, meinte seine Fraktionskollegin Gudrun Wipfinger-Fierdel hingegen. „Wir sind weit davon entfernt, hier über künftiges Bauland zu sprechen“, betonte Dr. Stefan Zipf (FWV). Die Option habe nichts mit einem Baugebiet zu tun, die Fläche könne in Zukunft doch Grünzug bleiben, stimmte sein Fraktionskollege Roland Seidel zu. Für die Kenntnisnahme gab es schließlich eine Mehrheit von elf Stimmen, bei sieben Nein und vier Enthaltungen. vw