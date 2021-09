Gemeinde Oftersheim lädt zum „Tag des Waldes“ ein

Oftersheim. Der „Tag des Waldes“ findet in diesem Jahr am 12. September an der Grillhütte Oftersheim statt. Um 10 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem ökumenischen Gottesdienst, teilt die Gemeinde Oftersheim auf ihrer Homepage mit. Bei Regen wird der Gottesdienst in die Kurpfalzhalle verlegt. Die geführten Exkursionen beginnen dann im Anschluss. Treffpunkt ist am Parkplatz der Kurpfalzhalle. Wegen der Pandemie findet in diesem Jahr kein Kinderprogramm statt. Zur Kontaktnachverfolgung soll die Luca-App eingesetzt werden. Mit dieser muss man sich vor Ort registrieren. Darüber hinaus sollte eine Schutzmaske getragen werden.

Weitere Informationen zum genauen Programmablauf findet man unter www.oftersheim.de/termin/5134