Oftersheim. Im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung in Oftersheim am heutigen Dienstag, 2. März, um 18 Uhr in der Kurpfalzhalle, steht die Verabschiedung des Haushalts. Auch die Auftragsvergabe der Straßenkanaluntersuchung im vierten Gebietsabschnitt im Zuge der Eigenkontrollverordnung wird ein Thema sein.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren