Gemeinderat berät über Satzungen und die Anschaffung von Schnelltests

Oftersheim. Der Gemeinderat tagt am heutigen Dienstag, 27. April, um 18 Uhr in der Kurpfalzhalle. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Vorkaufsrechtssatzung „Ortsmitte II“ der Gemeinde, die – so steht es im Beschlussvorschlag – zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung dient.

Weiterhin geht es in der Sitzung um eine Änderung der Satzung des Zweckverbands High-Speed-Netz Rhein-Neckar, dem alle 54 Kommunen im Kreis beigetreten sind. Weiterhin geht es um die Anschaffung von Schnelltests. Die Verwaltung hatte den Gemeinderat mittels elektronischem Umlaufbeschluss bereits über die Anschaffung von Antigen-Schnelltests für die Testung in Kindertageseinrichtungen informiert und der Gemeinderat hatte diesen Beschluss mit großer Mehrheit bei vier Enthaltungen gefasst Es zeichnet sich jedoch ab, dass weitere Schnelltests angeschafft werden müssen.

Schließlich geht es um die Sanierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen im Zuge der Einrichtung einer Ganztagsgrundschule an der Theodor-Heuss-Schule. Im zweiten Bauabschnitt stehen weitere Auftragsvergaben an: für Trockenbauarbeiten, für Roh-Abbrucharbeiten und für Küchen.

Und dann wird über die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen abgestimmt, ehe der Tagesordnungspunkt „Anfragen“ auf der Agenda steht.

