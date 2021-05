Oftersheim. In der Kurpfalzhalle findet an diesem Dienstag, 18. Mai, um 18 Uhr eine Sitzung des Gemeinderats statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Auftragsvergaben für die Maßnahmen an der Theodor-Heuss-Schule im Zuge der Einrichtung einer Ganztagsgrundschule.

