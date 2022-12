Gemeindeteam begegnet sich auf geistlicher Ebene

Oftersheim. Zu einem gemeinsamen Wochenende fanden sich kürzlich die Mitglieder des Gemeindeteams St. Kilian Oftersheim im Bildungshaus St. Bernhard in Rastatt ein. Dabei ging es jedoch nicht um organisatorische Themen, die sonst in den Sitzungen behandelt werden, sondern die Auseinandersetzung mit Glaubensfragen stand im Zentrum der Begegnung. Deren Programmpunkte hatte Diakon Michael Barth-Rabbel als Seminarleiter zusammengestellt.

So fanden sich die Teilnehmer nach dem Begrüßungskaffee im Seminarraum in einer Runde um eine „Taufinsel“ auf dem Boden ein, arrangiert mit der Heiligen Schrift, einer Kanne und einer brennenden Kerze, dem Licht. Ausgehend von einem Text aus dem Lukasevangelium mit der Antrittspredigt Jesu in der Synagoge von Nazareth formierten sich Kleingruppen, die sich im Anschluss inner- oder außerhalb des Hauses mit diversen Gedanken und Fragestellungen beschäftigen sollten: Welche eigenen Erfahrungen habe ich mit der Kraft des Heiligen Geistes gemacht? Was fasziniert mich an Jesus, was lässt mich zögern und welche Hoffnung für unsere Zeit heute weckt er in mir?

Persönliche Erfahrungen

Im anschließenden Kolloquium berichteten die Mitglieder, was sie unterwegs an Gedanken und Eindrücken bewegt hatte: Was könnte Jesus mir sagen wollen? Wer sich zu Wort meldete, ergriff zugleich eine auf der Schrift abgelegte Gänsefeder, der Ordnung halber. Die Beiträge bezogen sich zum großen Teil darauf, in welcher Weise das örtliche Gemeindeleben aus dem Glauben heraus weiter gestärkt und gefördert werden könnte.

Doch nicht nur das: Auch von ganz persönlichen Glaubenserfahrungen mitten im Alltag wurde berichtet, unerwartet und daher umso eindringlicher.

Nach dem Mittagessen stand die zweite Seminareinheit unter dem Motto „Gemeinschaft um Jesus Christus herum“. Auf verschiedenfarbigen Karten wurde aufgeschrieben, was die Gemeinschaft in der Gemeinde fördert, ihr aber auch entgegensteht. Auch ein bunter Fundus von Bildmotiven lag bereit, um mit der entsprechenden Auswahl die „Karten-Stichworte“ zu ergänzen oder persönliche Empfindungen zum Ausdruck zu bringen – eine Szene mit brennenden Kerzen, eine aufbrechende Wolkendecke, die der Sonne weicht, ein morscher Holzsteg, der über weitläufigem Wasser ins Nichts führt – Symbol für den derzeitigen Kurs der (Amts-)Kirche?

Wirrungen und Umwege

Auf dem Fußboden hatte sich nunmehr aus all diesen Kontroversen eine zweite „Insel“ gebildet – sollte sie nicht näher zur „Taufinsel“ vom Vormittag rücken, um vom Geiste Jesu erfüllt zu werden? Einem verbindenden Seil wurde diese Aufgabe zugesprochen, doch das ging offenbar nicht ohne zahlreiche Windungen, Wirrungen und Umwege, die mit den zuvor beschriebenen Karten ergänzt und hervorgehoben wurden.

Die letzte Aufgabe behandelte drei Texte aus dem Johannes- und Lukasevangelium: Die Berufung der ersten Jünger, Frauen im Gefolge Jesu und die Emmaus-Geschichte. Auch hierzu wurde der Runde ein „Bild“ vermittelt zum Austausch in der Kleingruppe und im anschließenden Plenum – „ich nehme innerlich wahr, wie die Jünger gemeinsam unterwegs sind und stelle mir vor, selbst ein Teil von ihnen zu sein“. Wieder kam die Gänsefeder zum Einsatz, um den vielfältigen Eindrücken aus den Texten, aber auch des Tages selbst, einen Ausdruck zu verleihen.

Am Sonntagmorgen feierten die Teammitglieder nach dem Frühstück einen gemeinsamen Gottesdienst in der Hauskapelle, der ebenfalls vom Thema „Taufe“ geprägt war, bevor sich die Gruppe wieder auf den Weg in Richtung Oftersheim machte – erfüllt von den „geistlichen“ Eindrücken dieses besonderen Wochenendes mit seinen glaubensstärkenden Erfahrungen.