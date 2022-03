Gemeinsam zum Ziel

Hallo Kinder! Seid ihr in einem Sportverein? Im Fußball, Volleyball oder Handball? Wenn ja, dann habt ihr sicher mindestens einmal in der Woche Training. Aber kennt ihr das auch, wenn ihr eigentlich so gar keine Lust habt, Sport zu machen? Und trotzdem geht ihr hin, weil eure Freunde dort sind. In einer Gruppe spornt man sich gegenseitig an und bekämpft so seinen inneren Schweinehund. Außerdem könnt ihr dort auch neue Freunde finden. Zudem werden so auch wichtige Werte vermittelt – fürs Organisieren und auch im Austausch mit anderen Menschen. Ihr habt durch den Sport nämlich ein gemeinsames Ziel und das schweißt euch zusammen. Je größer die Gruppe ist, umso größer ist auch das Gemeinschaftsgefühl. Wenn du gemeinsam mit anderen Ziele erreichst und diese anschließend feierst, steigert das außerdem die Motivation auf dem weiteren Weg. Zudem eröffnen sich mit einer Vielzahl an Hobbysportlern ganz neue Möglichkeiten. Dazu zählt zum einen die Ausführung von Übungen und Sportarten, bei der mehrere Personen benötigt werden und zum anderen der Austausch von Erfahrungen, wichtigen Tipps und Tricks. Besonders bei Personen, die bereits länger trainieren oder gar Trainer sind, kannst du hin und wieder wichtige Dinge abschauen oder aus Gesprächen entnehmen, die dir bei deiner Sportart helfen können. Seid ihr bereit? Dann spricht ja jetzt nichts mehr gegen den sportlichen Erfolg!

