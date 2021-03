Oftersheim. Ein bislang unbekannter Fahrer hat in der Augusta Straße ein abgestellten BMW vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der BMW war laut Angaben der Polizei am vergangenen Montag dort abgestellt worden, am Donnerstagmorgen entdeckte der Fahrer den Schaden von rund 2000 Euro. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06202/2880 bei der Polizei in Schwetzingen zu melden.

