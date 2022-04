Gerhardt Becker ist neu im Oftersheimer Ordnungsdienst

Oftersheim. Der Gemeindevollzugsdienst hat Verstärkung erhalten. Gerhardt Becker arbeitet seit Kurzem im Ordnungsamt. Gemeinsam mit seinem Kollegen Michael Fischer, der bereits seit 1993 im Dienst ist, kontrolliert er unter anderem den ruhenden Verkehr und sorgt für die Umsetzung der Polizeiverordnung.

Becker ist 52 Jahre alt und lebt seit acht Jahren in Oftersheim. Den freiwilligen Polizeidienst nimmt er bereits seit den 1990er Jahren in Schwetzingen wahr und arbeitet seit 1999 im Gemeindevollzugsdienst. Nach der Grundausbildung und den entsprechenden Fortbildungen an der Verwaltungsakademie in Karlsruhe arbeitete Gerhardt Becker bis 2003 Schwetzingen, wechelte danach für sieben Jahre nach Ladenburg und später nach Bruchsal, St. Leon-Rot und Ketsch.

Facettenreiches Aufgabengebiet

„Oftersheim ist Endstation. Hier gefällt es mir sehr gut und ich kenne und mag die Menschen“, sagt Becker, der großen Wert auf den engen Kontakt zu den Einwohnern legt und für sich ein verständnisvolles Miteinander auch im Arbeitsleben als Credo ausgegeben hat.

Seine zukünftigen Aufgaben umfassten unter anderem die Einhaltung der Polizeiordnung, die Überwachung von Ordnungswidrigkeiten, Umweltschutz wie Müll- und Ölspurenentfernung sowie Wald- und Feldschutz, die Verkehrsregelung beim Ausfall von Ampeln, aber ab und zu auch „Hunde einfangen“, wie Becker schmunzelnd hinzufügt.

Gerhardt Becker ist nun ab sofort in Zimmer 9 im zweiten Obergeschoss des Oftersheimer Verwaltungsgebäudes in der Eichendorffstraße 2 unter Telefon 06202/59 71 10 und unter der E-Mail-Adresse ordnungsamt@oftersheim.de zu erreichen. zg/mgw