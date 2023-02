Germania außer Rand und Band

Oftersheim. Ein erwartungsfrohes Publikum konnte die Germania Oftersheim im altehrwürdigen RoseSaal begrüßen. Vorsitzender Armin Wolf bedankte sich bei Abordnungen des Siedlerbundes und des Sängerbundes Liederkranz Oftersheim für ihr Kommen.

Nach einigen Tanzrunden des bewährten Alleinunterhalters Pino ließ auch die erste Polonaise nicht lange auf sich warten. Und schon begann das „närrische Programm“: Zur Eröffnung betrat ein Ehepaar die Bühne, das sich nach 40-jähriger Zweisamkeit doch so einiges zu sagen hatte. Was die beiden sich zwischen Bügelbrett und Frühstückstisch so alles an den Kopf warfen, war zwar nicht immer jugendfrei, aber ganz nach dem Geschmack der närrischen Zuhörer. Selbstverständlich versöhnte sich das Paar kurz darauf bei einer Gesangseinlage. Birgit und Armin Wolf ernteten langen und verdienten Applaus für ihren gelungenen Sketch.

Als zweiter Programmpunkt wusste Uschi Friedrichs von Erlebnissen bei einer Kreuzfahrt zu berichten. Auf dem Traumschiff bei der „Hautevolee“, den Schönen und Reichen, musste sie mit ihrem Partner in puncto Essen, Benimm, Kleidung und den Umgang mit Meeresfrüchten auf dem Teller noch so manches dazulernen. Verdienter Beifall verabschiedete die aktive Sängerin aus der Bütt.

Was ein Multifunktionsgerät in der Küche und im Haushalt zu leisten vermag, wurde von Willi Egler in einem nicht ganz ernst gemeinten Gesangsvortrag „verarbeitet“. Einen Soloauftritt hatte Birgit Wolf anschließend bei einer Persiflage des Chansons „Wär‘ ich ein Buch zum Lesen“. Die Lachmuskeln des Auditoriums wurden derart strapaziert, dass hier eine Zugabe fällig war.

Die Stimmung erreichte allerdings wieder einmal ihren Höhepunkt, als gegen 23 Uhr Mireille Mathieu gleich in sechsfacher Ausführung hinter dem Vorhang hervorkam. Albert Kraft, Michael Hertlein, Karl Wowy, Peter Hertlein, Willi Egler und Armin Wolf hatten in wochenlanger und schweißtreibender Probenarbeit diese perfekte Parodie einstudiert. Selbstverständlich gab es auch hier eine Zugabe. Doch ohne Männerballett war eine Germania-Fasnacht in den vergangenen Jahren einfach nicht denkbar. Also legten sich die gleichen sechs Herren noch einmal ins Zeug und brachten zum Titel „Marmor, Stein und Eisen bricht“ einen närrischen Schwarz-Weiß-Strumpfhosentanz auf die Bretter.

Zu der fetzigen Tanzmusik von Pino feierten die Germania-Gäste im Rose-Saal noch bis lange nach Mitternacht. we/zg