Geschwindigkeitsbegrenzung soll Lärmpegel in Oftersheim senken

Oftersheim. Die Tempo-30-Schilder für die Heidelberger Straße und den Hardtwaldring sind im Bauhof angekommen, teilt die Gemeinde mit. Ab sofort werden sie nun aufgestellt. Gleichzeitig werden in der Heidelberger Straße die sogenannten Verschwenkungsinseln abgebaut, die bisher der Verkehrsberuhigung dienten. „Es war lange geplant, es mussten einige Hürden genommen werden, zuletzt mussten alle zuständigen Behörden zustimmen, dass die Heidelberger Straße und der Hardtwaldring gleichzeitig mit Tempo 30 ausgestattet werden“, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer entsprechenden Pressemitteilung. So solle möglicher Ausweichverkehr verhindert werden.

Als die Genehmigungen vorlagen, konnten die Schilder bestellt werden. Bürgermeister Jens Geiß: „Ich freue mich, dass wir endlich das Tempolimit umsetzen können. Ich hoffe, die Anwohner der verkehrsträchtigen Straßen haben jetzt weniger Verkehrslärm vor der Haustür.“

Deutliche Reduzierung

In der Heidelberger Straße werden Tempo-30-Schilder platziert. © Gemeinde

Eine 30er-Zone ist per Definition ein Bereich im öffentlichen Straßenverkehr, in dem sich Fahrzeuge höchstens mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde fortbewegen dürfen. Zonen dieser Art dienen der Verkehrsberuhigung und sind entsprechend häufig in Wohngebieten zu finden. Eine Reduzierung des Tempolimits von 50 auf auf 30 Kilometer pro Stunde vermindert nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht nur Motorengeräusche sondern auch die Reifen-Fahrbahn-Geräusche, kurz Rollgeräusche. zg

