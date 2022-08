Geselligkeit am Hardtwald

Oftersheim. Mehr als 20 Helfer sind am Mittwochnachmittag zusammengekommen, um die letzten Vorbereitungen für eine neue Ausgabe des Oftersheimer Siedlerfests zu treffen. Einer von ihnen ist Michael Mädel, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft. Die Vorfreud.

Am Samstag um 16 Uhr geht es dann endlich los. Und egal ob Schnitzel und Pommes, Bratwurst, oder ein Stück Kuchen: Für Verpflegung zu fairen Preisen ist gesorgt. Am Sonnabend legt sogar ein DJ auf, bevor es am Sonntagmorgen um 10 Uhr zum Weißwurstfrühstück übergeht, musikalisch begleitet durch den Oftersheimer Musikverein. jg

