Gesperrt und ausgebessert

Oftersheim. In der Beethovenstraße wurde ein Straßeneinbruch festgestellt. Von Montag, 18. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 22. Juli, wird die Straße in Oftersheim komplett gesperrt. Während der Reparaturarbeiten wird der Bus umgeleitet, dabei entfällt die Haltestelle am Bahnhof. Reisende werden gebeten, sich vor Reiseantritten zu informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Straße Am Waldfrieden werden Ausbesserungsarbeiten durchgeführt.

Aufgrund von Kabelverlegarbeiten wurde die Scheffelstraße im Zufahrtsbereich zur Heidelberger Straße komplett gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 15. August andauern. zg