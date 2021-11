Getigerte Katze in Oftersheim geklaut?

Oftersheim. Wie der Tierschutzverein mitteilt, sollen am Dienstagmorgen, 2. November, um kurz vor 8 Uhr zwei unbekannte Männer in der Gartenstraße in Ofteresheim gesehen worden sein, wie sie eine getigerte Katze packten und in ein Fahrzeug (weißer Mercedes Van) warfen. Dies wurde dem Verein gemeldet. Dieser habe es dem Polizeirevier in Schwetzingen gemeldet. Eine Beschreibung der Männer sowie das Kennzeichen des Fahrzeuges liegen vor.

Der Tierschutzverein will nun wissen, wo eine getigerte Katze in der Gartenstrasse oder den umliegenden Strassen gestern nicht nach Hause gekommen ist. Der Verein freut sich über Infos per Telefon an 06202/29483 oder 0173/4540254.