Gibt es bald einen Umbruch?

Oftersheim. Die Katholische Frauengemeinschaft (Kfd) steht vor der Frage, ob sie im Bundesverband aufgehen soll oder weiterhin Gruppe innerhalb der Oftersheimer Pfarrei bleiben möchte. „Dazu ist eine Mitgliederentscheidung erforderlich“, schreibt die Kfd in einer Pressemitteilung.

Erzbischof Stephan Burger schreibt in einem Brief an die Kfd: „Der Kfd-Diözesanverband hat sich nach intensiver Beratung entschieden, eine historisch gewachsene unklare Situation zu beseitigen und auf alle Diözesanverbandsmitglieder zuzugehen, sich für eine Kfd-Bundesverbandsmitgliedschaft zu entscheiden. Damit beabsichtigt ist vor allem eine Stärkung des Verbands-bewusstseins und somit auch eine klarere Profilierung. Gleichzeitig werden unterschiedliche Regelungen für die verschiedenen Mitgliedschaften beseitigt, die Unklarheiten schaffen und Zeit und Ressourcen binden. Diese Überlegungen des Kfd-Diözesanverbandes wollen Anlass sein zu prüfen, ob eine Vollmitgliedschaft im Verband nicht auch für Ihre Gruppe hilfreich und zukunftsgestaltend sein könnte.“

Mit dem Projekt, das bis 1. Oktober umgesetzt sein soll, werden die Pfarrgruppen und Mitglieder aufgefordert, sich für eine verbandliche Mitgliedschaft zu entscheiden. Die katholische Frauengemeinschaft Oftersheim lädt daher während des Frühlingsfestes am Mittwoch, 18. Mai, um 14.30 Uhr zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ins Josefshaus ein.

Dekanat informiert

Nach Gedanken zum Monat Mai, Ehrungen und einer Kaffeepause unter Corona-Bedingungen gibt es Informationen zum Verbleib der Kfd im Bundesverband. Die Mitglieder sind aufgerufen darüber zu entscheiden. Susanne Henke, beauftragte Referentin des Dekanats, wird hierzu Informationen geben und die Abstimmung leiten.

Da ein Beschluss gefasst werden müsse, sei es essenziell, dass möglichst viele Mitglieder zur Versammlung erscheinen würden, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg