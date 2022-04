Gläubige gemeinsam unterwegs

Oftersheim. Die katholische und evangelische Kirchengemeinde stehen vor ereignisreichen Tagen rund um Ostern. An Karfreitag, 15. April, macht um 10 Uhr der Kinderkreuzweg den Anfang in St. Kilian. Um 15 Uhr folgt die Feier der Karfreitagsliturgie, die auch als Livestream aus der Kirche übertragen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Messfeier zum Osterfest wird am Sonntag, 17. April, ab 10.30 Uhr vom Kirchenchor mitgestaltet und am Ostermontag, 18. April, beginnt um 10.30 Uhr auf dem Friedhof ein etwas anderer Gottesdienst gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde – ein Gottesdienst im Gehen. Gestaltet wird er von Diakon Michael Barth-Rabbel und Pfarrer Tobias Habicht. Der Weg führt über die Felder zur evangelischen Kirche. Der Abschluss wird in St. Kilian gefeiert. Anschließend gibt es einen Osterumtrunk und für Kinder eine Ostereiersuche im Pfarrgarten.

Erlebtes im Gehen verarbeiten

„Am Ostermontag wird die Emmaus-Geschichte vorgetragen. Die Jünger sind bedrückt von dem, was sie bei der Kreuzigung Jesu erlebt haben“, erklärt Barth-Rabbel die Idee hinter dem ökumenischen Gottesdienst. „Das Erlebte verarbeiten sie auf dem langen Weg nach Emmaus. Auch uns bedrückt heute vieles. Der Krieg in der Ukraine, die Pandemie und auch vieles, das uns privat auf der Seele liegt. Tobias Habicht und ich haben uns Gedanken gemacht, was uns in unserem Glauben wichtig ist und wie wir ihn heute leben können. Da kam uns die Idee, uns wie die Jünger auf den Weg zu machen. Als Kirche gemeinsam unterwegs.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im evangelischen Gemeindehaus steht an Gründonnerstag, 14. April, 18 Uhr, das Tischabendmahl auf dem Programm, bevor an Karfreitag um 10 Uhr Gottesdienst gefeiert wird und um 15 Uhr ein Passionskonzert zur Sterbestunde mit dem Ossian-Quartett Heidelberg zu hören sein wird.

Am Sonntag, 17. April, folgt morgens um 6 Uhr die Osternacht mit anschließendem Frühstück im Gemeindehaus sowie ab 10 Uhr der Festgottesdienst. zg/mgw