Glas statt Waldfest

Oftersheim. Anstoßen mit dem Musikverein Oftersheim an Pfingsten: Schon viele Jahre gehört es für Gäste aus Oftersheim und Umgebung am Pfingstsonntag und -montag dazu, sich auf den Waldfestplatz im Hardtwald zu begeben. Denn bei Blasmusik unter den Bäumen schmecken Kaltgetränke umso besser.

Das größte Waldfest der Region kann aufgrund der Pandemie in diesem Jahr zum zweiten Mal nicht stattfinden. Doch der Musikverein Oftersheim hat eine schöne Idee, damit jeder individuell „sein“ Waldfest feiern kann und dabei den Verein unterstützt.

Er bietet ein Glas mit Musikverein-Gravur für 7,50 Euro an, das jeder erwerben kann. So haben alle Freunde des Vereins am Waldfestmontag die Möglichkeit, sich mit diesem besonderen Glas in Gedanken zuzuprosten. Wer ein Glas erwerben möchte, kann sich dieses per E-Mail an musikverein.oftersheim@gmail.com oder telefonisch bei Helmut Klee unter 0178/6 29 80 90 reservieren. Hierbei sollte auch der gewünschte Abholort angeben werden: Die bestätigten Glasbestellungen werden dann am Freitag, 21. Mai, ab 15 Uhr bei Vorstandsmitgliedern wie Hedwig Gutzki im alten Ortskern, Torsten Koloska in Nord-West und Helmut Klee in der Hardtwaldsiedlung, beim Getränkehandel Wein Weber und auf dem Wochenmarkt bei der Kurpfalzhalle bereitstehen. Um möglichst passende Barzahlung wird gebeten – Gläser gibt es vorerst nur, solange der Vorrat reicht, bittet der Verein um Verständnis.

Als kleines Dankeschön erhält jeder frischgebackene Musikverein-Glasbesitzer einen Gutschein, den er oder sie beim nächsten Waldfest für ein Getränk nach Wahl einlösen kann. zg

