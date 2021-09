Goethes Faszination zu Papier gebracht

Oftersheim. Der Ginkgo ist wie ein lebendes Fossil, einer der ältesten Bäume der Welt. Er ist zudem der Baum des Jahrtausends und seine geteilten Blätter faszinierten schon Johann Wolfgang von Goethe. In seinem berühmten Gedicht „Ginkgo biloba“ das er im September 1815 als 66-Jähriger schrieb und seiner späten Liebe Marianne von Willemer widmete, schreibt der Dichter im zweiten Vers „Ist es ein lebendig Wesen, Das sich in sich selbst getrennt, Sind es zwey die sich erlesen, Daß man sie als Eines kennt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Heimat- und Kulturkreises (HuK) Oftersheim.

Ein solches Ginkgoblatt haben die Frauen im Arbeitskreis „Volkskunde und Brauchtum“ nun in vielen Farben und sehr unterschiedlichen Varianten gemalt. Zeichenutensilien dafür waren lediglich ein Bleistift und Buntstifte. „Teils herrschte vollkommene Ruhe unter den Frauen, denn das Ausmalen des Blattes, immer in einer Richtung, war sehr beruhigend“, schreibt Yvonne Wierer vom HuK weiter. Am Ende des Zeichenabends waren Blätter entstanden, die zwar zweifelsohne dieselbe Form aufwiesen, dabei aber so unterschiedlich waren, wie die Künstlerinnen hinter den kleinen Werken. „Jede unserer Damen zeigte stolz ihr Werk und sicher werden auch daheim noch einige solcher Kunstwerke entstehen“, freuten sich die Organisatorinnen des Arbeitskreises, die mit diesem Angebot bei ihren Mitgliedern offensichtlich ins Schwarze getroffen hatten. Ebenfalls künstlerisch soll es Ende November werden. Am Wochenende, 27. und 28. November, plant der HuK seinen 37. Kunsthandwerklichen Weihnachtsmarkt in der Mannheimer Straße 59 und 61. Am Samstag von 14 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr sind die Werke zu bestaunen und zu erwerben. zg

Info: Weitere Infos unter www.huko-oftersheim.de