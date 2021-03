Oftersheim. Es ist Zeit, noch einmal eine Darmentleerung zu machen – aber nicht mehr mit Glaubersalz. Am dritten – und noch einmal am fünften Fastentag – sollten sie zu Sauerkrautsaft (ein achtel Liter) oder zu Bittersalz greifen.

Die gelb blühende Goldrute (hier durchsetzt mit Hagebutten) sind ein Entzündungshemmer. © dpa

Ansonsten wollen wir uns heute den natürlichen Entzündungshemmern widmen, denn auch das ist ein wichtiger Punkt beim Fasten. Viele kennen die Klassiker wie Kurkuma und Ingwer. Doch die exotischen Wurzeln haben einen Nachteil: Sie kommen nicht aus unseren Regionen. Und damit kann auch niemand garantieren, unter welchen Bedingungen sie angebaut wurden. Denn nicht überall, wo „bio“ draufsteht, ist auch bio drin.

Wer also lieber auf heimische Produkte setzt, liegt mit der Goldrute goldrichtig, weiß Elisabeth Groß. Die zertifizierte Fastenkursleiterin begleitet uns seit Beginn der Wochen und gibt täglich Tipps. Sie weiß: „Die Pflanze wurde schon vor über 700 Jahren wegen ihrer heilenden Wirkung bei Nieren- und Blasenbeschwerden verwendet. Auch heute wird sie vor allem eingesetzt, um Harnwegerkrankungen zu behandeln.“ Doch nicht nur das: Sie wirkt auch reinigend und entgiftend – optimal also für die Fastenzeit.

Das gelbblühende Kraut, auch Goldraute genannt, ist zwar hauptsächlich in Nordamerika verbreitet. Einige Arten sind aber seit rund 250 Jahren auch in Mitteleuropa heimisch geworden. Hierzulande gedeihen sie vor allem auf Wiesen und Weiden und entlang von Straßen und Bächen.

Goldrute kann man in Form von Tee trinken, es bereichert damit die Palette der Kräutertees, die man in ausreichender Menschen zwischen den Mahlzeiten beim Fasten zu sich nehmen sollte. „Sie ist in Apotheken erhältlich und dort auch kontrolliert rückstandarm“, sagt Elisabeth Groß, die für die Nach-Fastenzeit noch einen besonderen Tipp parat hat: „Geben Sie das Kraut doch einfach mal in ein Glas Wein. Es lohnt sich!“ Darüber hinaus kann man das Kraut auch als Tinktur anwenden.

Wer aber auf exotische Gewürze steht und mal etwas anderes ausprobieren möchte, dem sei Kubebenpfeffer empfohlen – gerne auch gemischt mit Kurkuma. az