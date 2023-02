„Gott schaut hinter jede Maske“

Oftersheim. Verkleidung war ausdrücklich erwünscht beim diesjährigen Faschingswortgottesdienst für Kinder und Erwachsene, den das Familiengottesdienst-Team von St. Kilian wieder kindgerecht und sehr ansprechend vorbereitet hatte. Und so folgten viele kleine Prinzessinnen, Ritter, Clowns, Kätzchen, Polizisten und bunte Narren gerne der Einladung in die mit vielen Luftballons und Luftschlangen geschmückte Kilianskirche.

Für die musikalische Umrahmung sorgte der Kinderchor unter der Leitung von Gaby Weißmann und Monika Meyer, der den Gottesdienst mit dem Lied „Komm und feier’“ passend eröffnete. Miriam Thiel begrüßte die Narrengemeinde und stellte die Frage: „Was steckt wirklich hinter Fasching und der Verkleidung?“

Beim nachfolgenden Anspiel erklärte die „Nonne“ dem „Cowgirl“, dass es nicht auf die Verkleidung an Fasching oder auch im Alltag ankommt und sagte: „Gott schaut hinter jede unserer Masken und Verkleidungen, ihm ist egal, ob man verkleidet ist oder nicht.“ Nach den Kyrie-Rufen, die von Kindern vorgetragen wurden, lud Miriam Thiel die Kinder ein, mit einer Luftschlage zu zeigen, dass wir uns immer freuen, wenn wir mit Jesus verbunden sind, was die Kinder freudig zum Glorialied „Gib mir Liebe ins Herz“ umsetzten.

Die Lesung, welche von einem verkleideten Zebra vorgetragen wurde, erzählte von David, der voll Freude vor der Bundeslade tanzte. Wie könnte man sich nicht vor seinem Gott freuen, klatschen, tanzen und lachen, wo man so dankbar und froh ist, weil Gott einem so Gutes tut.

Büttenpredigt und Gleichnis

Das verkleidete Rotkäppchen las aus dem Markusevangelium über Jesus, der sprach „Lasset die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes“.

Und was wäre ein Faschingsgottesdienst ohne Büttenpredigt! So erzählte diese in Reimform von den Schwierigkeiten, ein Christ zu sein und den Verfehlungen des hölzernen Pinoccios, der – ähnlich wie in der christlichen Pinoccio-Version, dem „Gleichnis vom verlorenen Sohn“ – reumütig zum Vater zurückkehrte und von ihm Vergebung erfuhr.

Weiter hieß es, die Welt brauche mehr Liebe statt Putins Kriege und auch mehr Barmherzigkeit statt Gerechtigkeit – so wäre es zwar noch nicht das Paradies auf Erden, aber mehr Menschlichkeit würde sicherlich helfen …

Die Kinder trugen die Fürbitten vor, bevor sich alle über die Bänke hinweg in diesem Jahr endlich einmal wieder beim „Vater unser“ verbunden an den Händen fassen konnten.

Der Kinderchor brachte für alle die „Seele ins Gleichgewicht“ und verabschiedete nach der Meditation und dem Segen die bunte Schar mit dem Schlusslied „Über Dir“, bevor es dann kleine Süßigkeiten mit vielen „Ohoi“-Rufen über die Gottesdienstbesucher regnete und der ein oder andere Luftballon beim Abdekorieren durch die Kinder bis hoch an die Kirchendecke emporschwebte. zg/Gabi Heid