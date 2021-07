Gottesdienst in Oftersheim unter freiem Himmel

Lange musste das Gemeindeteam warten, bevor sie ein solches „Danke-Fest mit Herz“ wieder planen konnten, umso größer jetzt die Freude es anzukündigen, schreibt Lioba Mann, die Teil des Teams der Kirchengemeinde St. Kilian ist. „Das haben wir vor der Corona-Pandemie jährlich veranstaltet, im vergangenen Jahr ist es ausgefallen“, sagt sie. Zwar wird es am Samstag, 10. Juli, ab 18.30 Uhr keine Livemusik geben, aber unter anderem ein Gottesdienst unter freiem Himmel wird das „Kilian-Fest mit Herz“ im Pfarrgarten vor der Kirche St. Kilian bereichern.

Der Kirchen- und auch der Jugendchor wird während des Gottesdienstes zu Patrozinium, dem Ehrentag unseres Kirchenpatrons, singen. „Wir wollen damit nicht nur den Ehrenamtlichen danken, sondern auch die Gruppen ansprechen, damit die sich weiter engagieren“, erklärt Lioba Mann.

Vespertüte mit Herzen

Durch erweiterte Freigaben dürfen nun 90 Besucher teilnehmen. Besucher sollte eine Picknickdecke oder einen Campingstuhl mitbringen. Bänke stehen allerdings auch bereit. Unter diesem Motto steht der Gottesdienst und das „Fest mit Herz“.

Nach dem Gottesdienst sind alle zu einem kleinen Umtrunk mit Vespertüte eingeladen. „Wir werden auch kleine Tüten mit Herzen verteilen“, sagt sie. „Teamgeist“ ist nicht nur gefragt bei der Fußball-Europameisterschaft, sondern ganz entscheidend auch bei den ehrenamtlich Aktiven der Gemeinde. Vielfältige Angebote in der Corona-Zeit mit To-go-Aktionen in der Kirche ausgelegt, zeugen in den Augen des Kirchengemeindeteams davon.

Einzigartig und lebendig

„Unsere Kirche lebt von der Gemeinschaft, vom Miteinander und Füreinander, von Individualität und Akzeptanz, von neuem Schwung und bewährten Traditionen, vom gemeinsamen Feiern, Singen und Beten, vom unermüdlichen Einsatz eines jeden Einzelnen. Diese Gemeinschaft macht unsere Kirche einzigartig und lebendig. Kommen Sie zu unserem Fest mit Herz, lassen sie uns Ihnen ein kleines Danke zurückgeben“, heißt es in der Einladung.

2016 fand das erste Mal ein „Dankefest mit Herz“ für Ehrenamtliche statt. Wichtig sei dem Kirchenteam, dass das Gemeinschaftsgefühl wieder in den Fokus rückt. „Wir müssen die Veranstaltung auf 90 Besucher begrenzen, weil der Abstand gewahrt bleiben muss. Außerdem sollte das Wetter mitspielen - wenn es regnet, gehen wir einfach in die Kirche,“ erklärt sie abschließend. nina

Im Pfarramt sollen sich Interessierte bis Freitagvormittag, 9. Juli, unter der Telefonnummer 06202/92 62 80 melden.