Gottesdienst mit Darth Vader

Oftersheim. Darth Vader in der evangelischen Christuskirche – Der Dunkle Lord der Sith aus „Star Wars“, einer der charismatischsten, am meisten gefürchteten und dennoch beliebtesten Schurken der Filmgeschichte und Kirche? Wie passt das zusammen?

„Möge die Macht mit Dir sein“ überschreibt Pfarrer Tobias Habicht seinen außergewöhnlichen Gottesdienst am Sonntag, 1. Mai, 10 Uhr. „Darf das überhaupt sein? Der epische Kampf des Guten gegen das Böse, ist das nicht im Grunde eine christliche Botschaft“, fragt Habicht rhetorisch. Mit Posaunist Johann Schilf und Organist Thilo Ratai geht er dieser Frage nach. Statt in ein Raum- geht es in das Christuskirchen-Schiff, wo John Williams’ weltberühmter Filmsoundtrack erklingen wird. Zudem wird ein Konfirmand getauft und als Stärkung gibt es durch die Macht Gottes das Abendmahl am Tisch des Herrn. zg

