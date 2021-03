Oftersheim. Die evangelische Kirchengemeinde feiert wieder Gottesdienste in Präsenz. Die Landeskirche rät, das bis zu einer Inzidenz von 100 zu tun. Natürlich mit Hygienekonzept, medizinischer Maske, Abstand und ohne Singen. Für die Feier der Gottesdienste ist es notwendig, dass sich die Besucher mit Namen und Adresse anmelden – telefonisch im Pfarramt unter Nummer 06202/5 48 48 (auch per Anrufbeantworter) oder über das Portal https://ekioftersheim.church-events.de/

So es das aktuelle Infektionsgeschehen zulässt, wird es am Sonntag, 21. März, zwei Gottesdienste im Gemeindehaus geben: Um 10 Uhr feiert Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf mit den Gläubigen zur Predigtreihe der Fastenaktion und um 17 Uhr wird die Pfarrerin im Probedienst Sophia Leppert aus der Gemeinde verabschiedet. Sie hat nach bestandenem zweiten theologischen Examen ihren Dienst in Ubstadt-Weiher angetreten. „Sophia war mit ihrer Neugier, ihrem Enthusiasmus und ihren kreativen Ideen, aber auch kritischen Rückmeldungen eine Bereicherung für unser Team und für die Gemeinde“, loben Pfarrer Tobias Habicht und Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf: „Mit ihrer natürlichen, humorvollen Art und ihrem einnehmenden Lächeln hat sie rasch die Herzen der Oftersheimer, der Ebert-Schüler und der Konfirmanden gewonnen.“

Abschied mit Distanz

Zur Verabschiedung auf dem Kirchhof sind alle eingeladen, die ihr Adieu sagen wollen. Es wird keinen Umtrunk geben, aber die Möglichkeit zum kontaktlosen Lebewohl. Der Kirchengemeinderat hat entschieden, dass das Gemeindehaus für Veranstaltungen gesperrt bleibt – mindestens solange der Lockdown währt. zg