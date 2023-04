Grillhütte Oftersheim kann gemietet werden

Oftersheim. Die Oftersheimer Grillhütte lädt wieder zum Feiern ein. Die Schönheitsreparaturen sind planmäßig verlaufen und rechtzeitig vor der Grillhüttensaison fertig, wie die Verwaltung in einer Pressemitteilung schreibt.

Das barrierefreie WC wurde komplett saniert, die alte Feuerstelle entfernt sowie ein neuer Kamin eingebaut. Auch die Küche wurde gründlich runderneuert. Bereits im vergangenen Jahr waren das Mobiliar und die Beleuchtung ausgetauscht worden. Bürgermeister Pascal Seidel war sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis.

Längere Öffnungszeiten

Für die Abbrucharbeiten war der Bauhof zuständig, die Hausmeister Jürgen Sturm, Thomas Brand, Nawras Al Dari und Harald Gruber haben die Sanierung des WCs und andere Feinarbeiten übernommen, die Küche und der Kamin wurden von Fachfirmen installiert.

Die Terminvergabe ist bereits im Januar angelaufen. In diesem Jahr kann die Grillhütte erstmals bis zum 30. November gemietet werden. Im kommenden Jahr vergibt das Bürgerbüro dann Termine vom 1. März an bis Ende November. Die erweiterten Öffnungszeiten hatte der Gemeinderat beschlossen. Die Buchung erfolgt unter der Telefonnummer 06202/59 71 06 oder via E-Mail an grillhuette@oftersheim.de. zg