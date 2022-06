Grüne Oftersheim laden Jugendliche zu Diskussionsabend ein

Oftersheim. „Chill mal Grün!“ Unter diesem Motto hatten die Oftersheimer Grünen die Jugendlichen des Ortes zu einem Diskussionsabend eingeladen. Thema des Abends war der von vielen Jugendlichen gewünschte Chillplatz. Die Grünen stellten hierzu einen Vorschlag zur Diskussion. Als Ergebnis des Abends wollen die Grünen den Chillplatz bald im Gemeinderat beantragen.

Auch wenn nicht viele Jugendliche der Einladung gefolgt waren, diskutierte man im Aquila bei Pizza und Pasta doch eifrig miteinander. Maßgeblich dazu bei trugen die jungen Mitglieder des Ortsverbands, deren Zeit als Jugendliche in Oftersheim ja noch nicht lange zurückliegt. Bürgermeisterkandidat Pascal Seidel war ebenfalls zugegen und konnte Erfahrungen aus seiner eigenen Jugendzeit in Oftersheim beisteuern. Der von den Grünen vorgestellte Vorschlag sieht vor, für den Chillplatz das Gelände bei der Friedenshöhe zu nutzen, auf dem sich heute die Rollschuhbahn befindet.

Umfrage entscheidend

Entscheidend für diese Ortswahl war die Auswertung eine Umfrage unter Jugendlichen, die die Grünen im letzten Jahr durchgeführt hatten. Das Fazit lautete damals „Eigentlich brauchen wir nur die Möglichkeit, uns zu treffen, ohne gleich Ärger zu bekommen“.

Nach Ansicht der Grünen bietet das Gelände bei der Rollschuhbahn beste Möglichkeiten, um diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Dazu wäre es zunächst nötig, dass die Gemeinde diesen Platz grundsätzlich als Chillplatz für die Jugendlichen ausweist. Ein Unterstand, der den Platz auch bei schlechtem Wetter nutzbar macht und ein Lärmschutz in Richtung Hardtwaldring wären erste bauliche Maßnahmen. Damit könnte das vorhandene Gelände an die neue Nutzung angepasst werden.

Konkrete Pläne hierzu, die zusammen mit einer Oftersheimer Firma erstellt wurden, stellte die Sprecherin des Ortsverbands Simone Rehberger während des Treffens vor. Wenn der Chillplatz von den Jugendlichen angenommen und frequentiert wird, sind weitere Ausbaustufen denkbar und teilweise schon in den Plänen angedeutet. Das Gelände bietet etwa genügend Platz für einen Pumptrack, auch Basketballkörbe ließen sich installieren.

Die Oftersheimer Jugendlichen sollen auch in die weitere Planung der ersten Aufbaustufe einbezogen werden. Sie können so ihren Chillplatz mitgestalten und mittragen. Wie diese Beteiligung konkret erreicht werden kann, muss in weiteren Treffen diskutiert werden. Insgesamt waren sich alle Teilnehmer einig, dass die vorgestellten Planungen eine gute Grundlage für die Realisierung eines Chillplatzes sind, der dringend benötigt wird. Auch Bürgermeisterkandidat Pascal Seidel unterstützt das Vorhaben. „Auf Basis dieser Pläne werden wir einen Antrag für den Chillplatz in den Gemeinderat einbringen“, versprach zum Abschluss der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat, Patrick Schönenberg, den Teilnehmern der Veranstaltung.