Oftersheim. Bereits in der Dezember-Sitzung des Gemeinderats hatte die CDU den Antrag zur „Beauftragung einer Organisationsuntersuchung mit Stellenbedarfsanalyse und umfassender Bewertung der Stellen der Kernverwaltung“ gestellt, wie es genau heißt, der auf die erste Sitzung dieses Jahres geschoben wurde.

Ziel ist eine Optimierung der Geschäftsprozesse sowie eine gerechte Aufgabenverteilung und eine richtige Eingruppierung beziehungsweise Besoldung der Mitarbeiter. Die Untersuchung soll folgende Bausteine enthalten und in diesen Schritten erfolgen:

Aufnahme des Ist-Bestandes, Durchführung von Stellenbemessungen, Untersuchung der Aufbauorganisation, Untersuchung der Ablauforganisation, Entwicklung von Organisations- und Handlungsempfehlungen sowie die Erstellung von Stellenbeschreibungen und die anschließende Bewertung aller Stellen im Untersuchungsbereich.

„Wir sehen die Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb für die Bürger, der effizient arbeiten soll“, erläuterte Fraktionssprecherin Annette Dietl-Faude noch einmal die Intention. Seit dem letzten Gutachten, das die Gemeinde in Auftrag gegeben hat, seien schon 16 Jahre vergangen. In dieser Zeit habe sich extrem viel getan. „Ich möchte extra betonen, dass der Antrag nichts über die Qualität der Arbeit in der Verwaltung aussagt“, machte sie deutlich. Eine externe Firma solle vielmehr auf die Strukturen schauen und herausfinden, wo man Synergien nutzen und nachbessern könne. „Dann sind wir künftig gut aufgestellt.“

Grundsätzlich eine gute Sache

Michael Seidling (Freie Wähler) signalisierte Zustimmung: „Ich halte ein Organisationsgutachten von Zeit zu Zeit für eine gute Sache – auch wenn es nach Kalkulation der Verwaltung zwischen 40 000 und 48 000 Euro kostet und unter Umständen Unruhe mit sich bringt“, vermutet er. „Wichtig sind uns dabei aber eine Beauftragung eines externen Unternehmens und eine neutrale Bewertung.“ Patrick Schönenberg (Grüne) konnte den Ausführungen Seidlings zustimmen. Er hofft, dass der Gemeinderat dann in Zukunft früh in die Personalentscheidungen eingebunden wird.

Jens Rüttinger (SPD) hat, wie er erläuterte, als Ratsmitglied schon das erste Gutachten von 1999 miterlebt, als zunächst alle Stellen bewertet wurden und 2004, als es um Ergänzungen ging. Er habe in all den Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Gutachten nur dann herangezogen wurden, wenn die Verwaltung etwas durchsetzen wollte, sonst habe man argumentiert, dass sich zu viel geändert habe. Er werde nicht zustimmen. „Ich erkenne das Ansinnen des Antrags, ich glaube aber nicht an eine Umsetzung. Ich denke, dass wir das auch ohne Gutachten hinkriegen.“

Der Gemeinderat nahm den Antrag mit einer Ablehnung und einer Enthaltung (Bürgermeister Geiß) mehrheitlich an.