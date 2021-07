Halteverbot in der Luisenstraße wird vorerst aufgehoben

Oftersheim. Betriebsferien an der Baustelle Mannheimer Straße: Das Bauamt der Gemeinde Oftersheim teilt mit, dass während der Betriebsferienzeit zur Aufhebung des Halteverbot in der Luisenstraße kommt.

Die Baufirmen, die für die Kanalsanierung in der Mannheimer Straße zuständig sind, nehmen sich bis zum 13. August eine Auszeit. In dieser Zeit wird das einseitige Halteverbot in der Luisenstraße aufgehoben. Am Montag, 16. August, gehen die Bauarbeiten weiter. Ab dann gilt auch wieder das einseitige Halteverbot in der Luisenstraße, heißt es in der Mitteilung weiter.