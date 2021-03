Oftersheim. Nachmittags beschloss der Bundestag ein neues Gesetz gegen sexuelle Gewalt an Kindern, abends beschäftigte sich die Frauen-Union Rhein-Neckar im Online-Talk mit dem Thema „Null Toleranz gegen Kindesmissbrauch – gemeinsam für (digitalen) Kinderschutz“. Kreisvorsitzende Annette Dietl-Faude begrüßte dazu den CDU-Bundestagsabgeordneten Axel Müller aus dem Wahlkreis Ravensburg und Kriminalhauptkommissarin Tanja Kramper vom Polizeipräsidium Mannheim.

AdUnit urban-intext1

„Wir greifen heute ein Thema auf, das sich leider inmitten unserer Gesellschaft und grenzüberschreitend breitgemacht und weitreichende Folgen hat“, sagt die CDU-Gemeinderätin und Ortsverbandsvorsitzende. Die Zahlen seien gravierend: „Zwischen zehn und 20 Prozent der Kinder in Europa werden während ihrer Kindheit sexuell angegriffen. In jeder Schulklasse in Deutschland sitzt statistisch gesehen ein missbrauchtes Kind.“

Dunkle Wolken über Kinderseelen ent-stehen durch Missbrauch. © dpa

Kindesmissbrauch und dessen sexualisierte Darstellung im Internet hätten ein alarmierendes Ausmaß erreicht, so Dietl-Faude: „Jeden Tag stoßen Ermittler auf neues, grauenhaftes Material.“ Die Form des sexuellen Missbrauchs von Kindern erfahre im Netz eine neue Qualität, verwies sie auf das sogenannte Cyber-Grooming, die Anbahnung sexueller Gewalt gegen Minderjährige im Internet. Die Täter gingen in Online-Foren bewusst auf die Suche nach Kindern.

Mehr zum Thema CDU-Talk Null Toleranz gegen Kindesmissbrauch Mehr erfahren Kindesmissbrauch Sexualtat jetzt Verbrechen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Menschenrechte Diffamiert und ermordet: Frauen kämpfen gegen das Vergessen Mehr erfahren

Der frühere Staatsanwalt und Richter am Landgericht, Axel Müller, ist Mitglied im Rechtsausschuss des Bundestages. Er informiert über die Gesetzgebung. Der von der Großen Koalition vorgelegte und an diesem Tag verabschiedete Gesetzentwurf stuft Missbrauchstaten ab sofort als Verbrechen ein, die mit mindestens einem Jahr Haft geahndet werden. Auch die Strafen für den Besitz und das Verbreiten von Kinderpornografie wurden deutlich verschärft.

AdUnit urban-intext2

Das Wohl des Kindes über allem

Ermittler erhalten zudem mehr Befugnisse bei der Handy- oder Computerüberwachung im Zusammenhang mit solchen Straftaten. „Der Jugendschutz hat verfassungsrechtliche Wurzeln. Das Wohl des Kindes steht über allem“, führt der Unionspolitiker aus. Müller beschreibt die Stelle des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, der seit 2011 im Amt ist und für weitere fünf Jahre verpflichtet worden war.

„Wir brauchen auch mehr Fachberatungsstellen, es gibt ein deutliches Stadt-Land-Gefälle“, forderte der 57-jährige Jurist: „Und wir brauchen ein ergänzendes Helfersystem und vor allem eine interdisziplinäre Arbeitsweise.“ Für ein betroffenes Kind seien die folgenden Gesprächsstationen extrem belastend. Es sei ausreichend, wenn ein Kind sich nur einmal äußern müsse. „Wir können jetzt auch ermitteln, wo die Straftaten begangen werden – im Darknet.“ Die Kriminalbeamten suchten dort gezielt nach Pädophilen. Tanja Kramper, als Opferschutzkoordinatorin beim Polizeipräsidium Mannheim und Geschäftsführerin Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar, erläutert ihre Aufgaben so. Präventive Maßnahmen seien Information und Aufklärung, Opferschutz sowie Vermittlung zu Hilfsangeboten. Täterermittlung und Festnahme, Strafanzeige und die Entfernung des Täters aus der Umgebung des Kindes folgen dann als repressive Maßnahmen.

AdUnit urban-intext3

Jedes vierte bis fünfte Mädchen und jeder neunte bis zwölfte Junge bis zum 18. Lebensjahr werde sexuell missbraucht, nennt sie Zahlen aus der digitalen Welt, „die uns wachrütteln müssen“. Kramper erläutert die möglichen Straftatbestände bei sexualisierter Gewalt. Im vergangenen Jahr waren Jugendliche im Alter von zwölf bis 19 Jahren täglich 258 Minuten online. Etwa 800 000 der zehn- bis 18-Jährigen wurden bereits im Netz beleidigt oder gemobbt.

AdUnit urban-intext4

Ein riesiger Dunkelfeld

Rund 250 000 Kinder wurden von Erwachsenen mit dem Ziel des sexuellen Missbrauchs kontaktiert. „Es gibt aber noch ein riesiges Dunkelfeld“, so die erfahrene Kriminalbeamtin. Prävention und Medienpädagogik gehen Hand in Hand, etwa in Kooperation mit der Aktion Jugendschutz Baden-Württemberg oder in Workshops für Schulen sowie bei den Angeboten für Eltern. „Bei uns kommt nur die Spitze des Eisbergs an, deshalb ist Aufklärung so wichtig“, schildert sie den Kontext für die Kriminalprävention: Erwachsene für die Gefahren fit zu machen, die Kindern drohen, beispielsweise durch Cyber-Grooming und Identitätsdiebstahl sowie durch die nicht altersgerechte Nutzung von Software, Spielen und Filmen. Die Medienthemen der Polizei umfassen Veranstaltungen für Eltern und Workshops für Schüler ab der vierten Klasse. Ziel sei dabei immer, „eine Brücke zwischen Kindern und Erziehungsverantwortlichen zu bauen, um den bewussten und kompetenten Umgang innerhalb der Familie, den Kindern und dem gesamten sozialen Umfeld zu fördern“.

Die Vortrags- und Diskussionsreihe „Uffbasse“ beispielsweise biete ein vielfältiges professionelles Netzwerk zur Unterstützung in unterschiedlichen Präventionsbereichen, „das seit Jahren in unserer Region wirkt“. Kramper gibt wertvolle polizeiliche Empfehlungen: Persönliche Daten schützen, Vorsicht walten lassen bei Bildern, nicht auf Attacken einsteigen, Hassposts melden, Screenshots machen und Links sichern, Angreifer blockieren und sich Hilfe holen. Die Kampagne der Polizei gegen die Verbreitung von Kinderpornografie gebe Tipps, wie man richtig handeln kann: Videos nicht weiterschicken, dem Netzwerkbetreiber oder der Polizei melden, aus Chatgruppen austreten, in denen solche Inhalte verbreitet werden.

„Denken statt senden“, so laute das Motto. Manche Kinder schickten Kinderpornografie einfach weiter. Die Online-Runde diskutierte die Möglichkeit von Schulungen für Lehrer und Erzieher, um die Verhaltensweise von Kindern besser einschätzen zu können. Eventuell könnte auch Präventionsarbeit fest im Stundenplan verankert werden. Ob das bei den übervollen Bildungsplänen möglich ist, bleibe abzuwarten. „Wir sind dran, das wäre unser Ziel“, versicherte Kramper der Frauen-Union.