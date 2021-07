Oftersheim. Wie ein Blitz habe es ihn getroffen – so romantisch beschreibt Dimitrios Takidis die erste Begegnung mit seiner Frau Soultana Takidou. 50 Jahre sind die beiden nun schon verheiratet. Ursprünglich kommen sie aus Griechenland, „ich kam als Gastarbeiterkind nach Deutschland und auch mein Mann ist als Gastarbeiter ins Land gekommen“, erklärt die 69-Jährige.

Es gibt so einige Rituale, die sich das Ehepaar über die Jahre angeeignet hat. „Wer zuerst wach ist, der macht Kaffee“, erklärt sie, während sie an ihrem griechischen Mocca schlürft. Auch ein Käsekuchen steht am Nachmittag bereit. „Außerdem schreiben wir Zettel, wenn wir aus dem Haus gehen und der andere gerade nicht da ist“, fügt der 81-Jährige noch hinzu.

Das Geheimnis ihrer langen Beziehung? „Vertrauen ist alles. Wir haben Probleme immer direkt angesprochen und gemeinsam Lösungen gesucht. Außerdem braucht es viel Verständnis für den anderen – und wir laufen immer noch Hand in Hand durch die Fußgängerzone“, sagt Takidou.

Geplante Anrufe

Begonnen hat die Liebelei mit geplanten Telefonaten. „Wir hatten uns bei einer größeren Feier kennengelernt. Dann wollte er mich anrufen. Das haben wir dann ein paar Mal gemacht – und dann wurde ich abends um 20 Uhr abgeholt fürs erste Treffen“, erinnert sie sich.

Am 24. Juli 1971 folgte dann die Hochzeit. Nicht viele Menschen seien dort gewesen, „vielleicht 77 Gäste, das ist für eine griechische Hochzeit wirklich sehr wenig. Auch einen Fotografen hatten wir nicht, irgendein Familienmitglied hat Bilder gemacht“, erzählt Takidou. Sie steht am Regal im Wohnzimmer und blättert die alten Fotoalben durch. Die traditionellen griechischen Hochzeitskränze haben sie sogar noch aufgehoben – sie hängen über ihrem Bett im Schlafzimmer. Fürs Bild hat das Ehepaar sie nach 50 Jahren erstmals wieder in den Händen. „An der Hochzeit hat man die auf dem Kopf und tanzt um den Altar“, erklären sie.

Ein Sohn und eine Tochter haben das Familienglück dann in den 1970er Jahren perfekt gemacht. Takidis kann sich nur schwer entscheiden, was er an seiner Frau am meisten liebt: „Eigentlich alles“, sagt er und lacht, „aber besonders ihre direkte Art. Sie sagt, was sie denkt – ob mir das gefällt oder nicht.“ Schon immer war Soultana Takidou selbstständig. Mit 12 Jahren ist sie nach Deutschland gekommen. In Oftersheim hat sie bis zum Jahr 2004 dann „Michis Grillstube“ geführt – ihr Bruder Michael hatte ihr diesen Imbiss verkauft. „Aber auch mein Mann hat mitgeholfen. Er war sozusagen der Außenminister, hat eingekauft und eingeräumt“, erzählt sie. Charakterlich ergänzen sich die beiden. Vielleicht auch ein Grund, weshalb die Beziehung schon so lange hält. „Er ist ruhig und gutmütig. Das Glas ist immer halb voll“, beschreibt sie ihren Mann.

Auch die Corona-Pandemie hat das Ehepaar bis jetzt gut überstanden. „Wir haben den Balkon bepflanzt – und als wir noch nicht geimpft waren, haben Nachbarn und auch unsere Großnichte unterstützt. Auf die Nerven sind wir uns aber nie gegangen“, sagt Soultana Takidou und lacht.