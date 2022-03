Handballer spenden Eintrittsgelder für ukrainische Opfer

Oftersheim/Schwetzingen. Die Handballer der HG haben beschlossen, ein „weiteres Zeichen gegen den Angriffskrieg Russlands zu setzen“, schreibt das Führungsgremium in einer Pressemitteilung.

„Die Eintrittsgelder der Spiele am kommenden Wochenende werden komplett an Hilfsorganisationen zur Unterstützung der ukrainischen Opfer dieser menschlichen Katastrophe gespendet“, erklärt Michael Zipf. Adressaten der Aktion sind der Verein Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar und die Organisation Unicef.

Lautstarke Unterstützung für die Handballer bei ihren Aufgaben und gleichzeitig Flüchtlingen und Bedürftigen Hilfe zukommen lassen, ist damit möglich. Die Handballer spenden nicht nur den Eintritt der Drittliga-Begegnung der „Ersten“ am Samstag, 12. März, 19 Uhr, gegen Leutershausen sondern auch für das Match der Reserve in der Badenliga gegen Hardheim (15 Uhr), die beide in der Schwetzinger Nordstadthalle stattfinden. Zudem soll der Eintritt für das Frauen-Lokalduell mit dem TV Brühl am Sonntag, 17 Uhr, in der Oftersheimer Karl-Frei-Halle den beiden Organisationen zugutekommen. Auch Spenden sind willkommen. Die Jugendspiele der HG bleiben eintrittsfrei, Spenden sind aber auch hier möglich. mj

