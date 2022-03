Handballer unterstützen ukrainische Kinder

Oftersheim. Eine Welle der Hilfs- und Spendenbereitschaft rollt derzeit durch Deutschland und Europa, um den Opfern des Krieges in der Ukraine beiseitezustehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Grund genug für die HG-Handballer, ihren eigenen substanziellen Beitrag zu leisten. Auf Initiative der HG-Damen spendeten die HGler die Eintrittsgelder ihrer Heimspiele am vergangenen Wochenende – und auch die beiden Gastvereine zeigten sich großzügig. Die SG Leutershausen übergab vor dem Drittliga-Derby am Samstag 850 Euro an die HG-Verantwortlichen. Die Damen-Mannschaft des TV Brühl – das Bild zeigt die beiden Teams am Ende der Badenliga-Begegnung in der Oftersheimer Karl-Frei-Halle – überreichte einen Umschlag mit 450 Euro.

Am Ende kamen so mehr als 3500 Euro zusammen, die der HG-Vorstand auf 4000 Euro aufrundete. Das Geld geht an Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Mit dem Geld kann Unicef nun beispielsweise Winterkleidung, Hygiene- und Erste-Hilfe-Sets für ukrainische Kinder erwerben und an diese weitergeben. Weitere Handballvereine aus der Region wie der TV Großsachsen, die HSG St. Leon/Reilingen und die TSG Eintracht Plankstadt machten bei der Aktion mit und spendeten ebenfalls für ukrainische Kinder. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2