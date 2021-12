Hardtwaldsiedlung schlecht zu erreichen

Oftersheim. Der Ortsverband der Grünen hat sich unter 2Gplus-Bedingungen im Bürgersaal der Gemeinde zu seiner Mitgliederversammlung getroffen. Mit dem Rückblick auf zwei Wahlen begann Vorsitzender Rolf Siegel seinen Rechenschaftsbericht. Sowohl bei der Landtagswahl als auch bei der Bundestagswahl hätten die Grünen sehr gute Ergebnisse erzielt. Im Land sei man die bestimmende politische Kraft und im Bund nach 16 Jahren wieder in die Regierungsverantwortung eingebunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sozial- und Gesellschaftspolitik der Ampelregierung sei ein Meilenstein im Koalitionsvertrag. „Ärzte dürften ihrem medizinischen Auftrag nachkommen und Schwangere umfänglich beraten, ohne Strafen befürchten zu müssen. Mit Bürgergeld, Kindergrundsicherung und einem Mindestlohn von zwölf Euro werde es mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland geben. Das Wahlalter solle bundesweit auf 16 Jahre abgesenkt werden und man müsse nicht mehr verheiratet sein, um ein Kind zu adoptieren“, hob Siegel wichtige Veränderungen hervor.

Vielfältige Aktivitäten

Die Gewählten Sprecher: Simone Rehberger und Rolf Siegel. Kassierer: Martin Wilmes. zg

Der Vorsitzende berichtete über vielfältige politische Aktivitäten des Grünen-Ortsverbandes, durch die es gelungen sei, neue Mitglieder zu gewinnen. So sei das Format „Grüner Feierabend“ installiert worden, um den Bürgern mehr Beteiligung zu ermöglichen. Dabei habe man das Thema „Chillplatz für Jugendliche“ durch eine Onlineumfrage vorangetrieben. Viele Jugendliche hätten teilgenommen, sodass man diese repräsentativen Ergebnisse veröffentlichen und zu weitergehenden Planungen nutzen konnte.

Das Stadtradeln, die Teilnahme und finanzielle Unterstützung der Dorfpride, Gespräche mit ortsansässigen Bauern zum Thema „Nahversorgung“ und die Exkursion zur Geothermieanlage Bruchsal, zu der der Landtagsabgeordnete Dr. Andre Baumann eingeladen hatte, waren weitere Aktivitäten des Verbandes.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Blick auf Landesebene

Baumann war vor Ort und berichtete über die Landespolitik. „Die Koalition mit der CDU war erklärungsbedürftig, der Koalitionsvertrag ist aber sehr gut und auch die Zusammenarbeit von Grün und Schwarz funktioniert sehr gut und deutlich besser als in der vorherigen Legislaturperiode“, begann Baumann seine Ausführungen. Es sei eine prioritäre Aufgabe, Baden-Württemberg als eine der wichtigsten Industrieregionen weltweit klimaneutral zu machen – mit der Wirtschaft und mit den Menschen. „Wir wollen auch morgen und übermorgen die führende Industrieregion sein, grüne Arbeitsplätze schaffen und die Prosperität der Menschen erhalten. Darum müssen wir über Erneuerbaren Energien, den Aufbau einer grünen Industriekraft, grüne Geschäftsmodelle schaffen.“

Baumann erläuterte, dass die Energiewende auch rund um Oftersheim sichtbar werde, zum Beispiel mit Windkrafträdern in der Kurpfalz, Photovoltaik auf Dächern und Tiefengeothermie-Anlagen, die saubere und bezahlbare Wärme für die nächsten Jahrzehnte sichere. „Das Großkraftwerk Mannheim wird in wenigen Jahren vom Netz gehen. Wir brauchen bis dahin grünen Strom und grüne Wärme, die in die vorhandenen Fernwärmenetze in der Region gespeist wird.“

Zum Landeshaushalt sagte Baumann, dass der ehemalige Abgeordnete der Region und heutige Landes-Finanzminister Dr. Danyal Bayaz das Geld zusammenhalte, aber wichtige Investition in Schulen, Klimaschutz, Gesundheitsschutz und Abmilderung der Corona-Folgen investiere. Die Regierung handle in Bezug auf die Pandemie weiterhin sehr vorsichtig und Ministerpräsident Winfried Kretschmann schaffe es, durch seine klare Haltung Mehrheiten auch auf Bundesebene zu organisieren.

Baumann nannte drei Themen, die Oftersheim zukünftig betreffen werden: Gleise für die Bahnstrecke Rotterdam-Genua müssten gebaut werden, die Planung dazu müsse menschen- und naturverträglich sein. Der Vorschlag des Ortsverbandes mit Tunnellösung für Schwetzingen und Oftersheim kann sich Baumann gut vorstellen. Die Renaturierung von Leimbach und Landgraben stehe in den nächsten Jahren ebenfalls an. Diese führe zu einer Verbesserung der Gewässerökologie und Aufwertung des Naherholungserlebnisses. Die Zukunftssicherung des Hardtwaldes, zu dem auch der Oftersheimer Wald gehöre, sei eine dritte große Aufgabe.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Abschließend äußerte sich Baumann positiv beeindruckt von der gemischten Altersstruktur der Oftersheimer Grünen. Junge Mitglieder, die sich dynamisch einbrächten, ältere Aktive, die ihre politische Erfahrung einfließen ließen und generationenübergreifend zusammenarbeiten würden.

Kritik an Mitarbeiterführung

Gemeinderätin Simone Rehberger berichtete anschließend aus der Fraktionsarbeit. Ein Dauerthema sei die hohe Fluktuation des Personals im Rathaus, vor allem im Ordnungs- und Bauamt. Für diese Ämter gebe es eine Vielzahl von Stellenausschreibungen. Das liege nicht nur an besseren Verdienstmöglichkeiten in anderen Kommunen, sondern auch an der Mitarbeiterführung und -motivation durch den Bürgermeister, heißt es in der Pressemitteilung der Grünen zur Versammlung.

Ebenfalls ein Dauerthema sei die Linienbündelausschreibung für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Grünen hätten die Art und Weise der Nicht-Beteiligung des Gemeinderats abgelehnt und sähen das erzielte Ergebnis für Oftersheim eher kritisch. Die neue Regionalbus-Linie nach Walldorf sei eher ein Rückschritt, denn dadurch sei die Hardtwaldsiedlung noch schlechter an den ÖPNV angebunden. Der Neubau des Rettungszentrums mit Mängeln, die Corona-Krise mit unzulänglicher Verfügbarkeit der Verwaltung und die verkehrsgefährdende Parksituation waren weitere Berichtspunkte der Fraktion.

Der Antrag von Simone Rehberger im April, Luftfilter in den Schulen und Kindergärten aufzustellen, hätte nach „langem Hinauszögern der Verwaltung“ im Juli Erfolg gehabt. „Die Geräte sind seit September in beiden Schulen in Betrieb. Bislang zeigt sich insbesondere an der Ebert-Schule, dass es dank Luftfilterung bis heute zu keinen Clusterausbrüchen gekommen ist“, schloss Simone Rehberger ihre Ausführungen. zg