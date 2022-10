Harmonische Gespanne

Oftersheim. In Eningen im schönen Arbachtal fand am Fuß der schwäbischen Alb das erste Pilotturnier der Kategorie IBGH des Südwestdeutschen Hundesportverbands (SWHV) unter großer Beteiligung statt. Bei der Prüfungsart IBGH handelt es sich um eine Unterordnungsprüfung mit Elementen aus dem Gebrauchshundesport.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu diesem Turnier trafen sich Hundeführer aus dem gesamten südwestdeutschen Raum – und auch vom HSV Oftersheim konnten sich drei aussichtsreiche Teams dank guter Qualifikationsprüfungen im Vorfeld qualifizieren.

Am Start waren für den HSV Ursula Kelm mit „Luke“, Sabrina Reinhard mit „Titan“ und Daniela Kühnel mit „Lio“. In einem stark besetzten Feld erreichten die Oftersheimer, angeführt von Ursula und „Luke“, in der Endabrechnung die Plätze 10, 17 und 22.

Hervorragend organisiert

Mehr zum Thema 2. Liga Delle oder Krisenbeginn? HSV nach Derby-Pleite gefordert Mehr erfahren 2. Liga Weiterer Rückschlag für den HSV - Siegloses Führungstrio Mehr erfahren

Sowohl Sportler als auch mitgereisten Zuschauer verbrachten einen interessante Sporttag bei einer gut organisierten Veranstaltung, die sich hinter den offiziellen Verbandsmeisterschaften gewiss nicht verstecken musste. „Das Pilotturnier auf dem Vereinsgelände Eningen war ein toller Erfolg“, so die Oftersheimer. zg