Hausärzte, Apotheken und Rotes Kreuz testen weiter

Oftersheim. Das Josefshaus in der Bismarckstraße bleibt vorerst als kommunales Testzentrum bestehen. Alle Bürger aus Oftersheim haben dort die Möglichkeit, sich einmal pro Woche kostenlos auf eine Infektion mit Covid-19 testen zu lassen.

„Dank der guten Zusammenarbeit zwischen den Freiwilligen Helfern des DRK-Ortsvereins, den örtlichen Apotheken und Hausärzten konnten bereits über 2000 Tests durchgeführt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Aufgrund dessen finden weiterhin die Testungen in gewohnter Weise statt. Personen mit Fieber und grippeähnlichen Symptomen sollten das Testzentrum nicht aufsuchen. In diesem Fall müsse man sich direkt an einen Arzt wenden, um sich dort einem PCR-Test zu unterziehen.

Für die Testungen sind keine Anmeldungen nötig. Wer sich dennoch anmelden möchte, kann dies ausschließlich für die Testzeiten des DRK tun unter der Telefonnummer 06202/59 71 14 (montags bis freitags von 8.30 bis 11.30 Uhr).

Das DRK bietet im Mai an folgenden Terminen Tests an: Donnerstag, 6. Mai, 18 bis 20 Uhr; Montag, 10. Mai, 18 bis 20 Uhr; Mittwoch, 12. Mai, 18 bis 20 Uhr; Montag, 17. Mai, 18 bis 20 Uhr; Donnerstag, 20. Mai, 18 bis 20 Uhr; Samstag, 22. Mai, 9 bis 12 Uhr sowie am Samstag, 29. Mai, 9 bis 12 Uhr.

Und für die folgenden Termine sind keine Anmeldungen nötig: Donnerstag, 6. Mai, 9 bis 11 Uhr sowie 12.30 bis 14 Uhr; Freitag, 7. Mai, 16.30 bis 19 Uhr; Montag, 10. Mai, 9 bis 11 Uhr sowie 12.30 von 14 Uhr; Dienstag, 11. Mai, 9 bis 11 Uhr sowie 16 bis 17.30 Uhr; Donnerstag, 13. Mai, 9 bis 11 Uhr sowie 12.30 bis 14 Uhr; Freitag, 14. Mai, 16.30 bis 19 Uhr; Montag, 17. Mai, 9 bis 11 Uhr sowie 12.30 bis 14 Uhr; Dienstag, 18. Mai, 9 bis 11 Uhr sowie 16 bis 17.30 Uhr; Mittwoch, 19. Mai, 9 bis 11 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr; Donnerstag, 20. Mai, 9 bis 11 Uhr sowie 12.30 bis 14 Uhr; Freitag, 21. Mai, 16.30 bis 19 Uhr; Mittwoch, 26. Mai, 9 bis 11 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr; Donnerstag, 27. Mai, 9 bis 11 Uhr sowie 12.30 bis 14 Uhr; Freitag, 28. Mai, 16.30 bis 19 Uhr und Montag, 31. Mai, 9 bis 11 Uhr sowie 12.30 bis 14 Uhr. An Pfingstmontag, 24. Mai, und am Dienstag, 25. Mai, finden keine Testungen statt. zg