Hausrallye statt großes Fest

Oftersheim. Der Albert-Schweitzer-Kindergarten feiert zehnten Geburtstag – pandemiebedingt allerdings ohne ein großes Fest. Aber für die Kinder hat sich das Team um Mirjam Beckmann eine Rallye im Haus einfallen lassen.

Die Rallye wird am Tag des Jubiläums – am kommenden Sonntag, 19. September – Corona-konform stattfinden. Eine Jubiläumszeitung wird es auch geben, diese gibt es in der Kindertagesstätte. Abgedruckt darin ist unter anderem ein QR-Code, der zu einem Gästebuch führt, und auch ein Malwettbewerb ist geplant, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zur Erinnerung: Im September 2011 wurde die Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte unter der Trägerschaft der Gemeinde Oftersheim eröffnet. Anfang 2009 hatte der Gemeinderat einem Neubau zugestimmt, denn mit dem Neubaugebiet Nord-West war eine weitere Kinderbetreuungseinrichtung notwendig geworden. Am 24. August 2010 erfolgte der Spatenstich.

Zum Start des Kindergartens gab es zuerst nur fünf Gruppen – zwei Kindergarten- und drei Krippengruppen. Im folgenden Jahr kam eine dritte Kindergartengruppe dazu. Heute werden in der Kindertagesstätte bis zu 100 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt von etwa 31 Kollegen betreut. Zu ihrem Namen kam die Kita, nachdem Oftersheimer Kinder und Erwachsene um Vorschläge gebeten wurden. So ging im September 2011 die Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte in der Albert-Schweitzer-Straße in Betrieb. Zur Eröffnung kamen viele Gäste, der damalige Bürgermeister Helmut Baust überreichte der Leiterin Mirjam Beckmann den Schlüssel. zg

